Nick Kyrgios festeja tras vencer a Garin y acceder a las semifinales de Wimbledon: “Ha sido uno de los partidos más importantes de mi carrera”

Nick Kyrgios y Christian Garin soñaban con meterse en las semifinales de Wimbledon. Al final, después de tres sets y dos horas y 15 minutos de lucha, el australiano terminó celebrando el paso a la siguiente ronda del Grand Slam.

Tras la victoria por 6-4, 6-3 y 7-6(5) sobre el chileno, el oceánico comentó que “el ambiente hoy ha sido increíble. Ha sido uno de los partidos más importantes de mi carrera y estoy muy contento de como lo he hecho. No esperaba llegar a unas semifinales de Wimbledon pero estoy muy orgulloso de mi nivel y del trabajo de mi equipo”, comenzó diciendo.

También valoró el trabajo de su equipo técnico. “El que mejor me conozco soy yo, no necesito el coaching pero aún así cada miembro de mi equipo tiene un papel importante. No les voy a hacer pasar por eso”.

Las semifinales se disputarán este sábado, por lo que aún tiene tiempo para descansar, y así lo ha dejado claro. “He sido capaz de hacer aces en momentos importantes, de variar mi juego y estoy preparado para las semifinales. Pero bueno aún falta mucho, prefiero centrarme en la cena que hará mi padre y en la película que veremos hoy”, afirmó.