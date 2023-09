Nicolás Jarry analiza su triunfo ante Diallo: “Comencé quebrando y eso me dio confianza”

Nicolás Jarry (22°) igualó la serie de Chile ante Canadá y estiró la definición hasta los dobles. El tenista nacional se mostró conforme con su exhibición ante Gabriel Diallo (158°). “Empezar abajo no es lo mismo que ganando, pero no siempre se empieza con las cosas a favor. Igual debemos dar lo mejor”, señaló en relación a jugar tras la caída de Alejandro Tabilo.

“Comencé quebrando y eso me dio confianza para jugar mejor a medida que el partido avanzaba”, enfatizó.

Luego, Jarry abordó las situaciones que se han dado en estos días de certamen, donde han existido varias sorpresas. “En la Copa Davis pasa de todos, se puede jugar muy bien o pésimo. Nada es esperable. Hay que dar lo mejor. El partido se puede dar de muchas formas, siempre puede ser diferente. Se debe estar firme y concentrado en las tareas propias”, sostuvo.

Nicolás Jarry, tenista nacional. Foto: Michele Nucci/LaPresse vía AP

Además, se refirió a la salida de Christian Garin de la nómina nacional que jugó este sábado, pese a que venía iniciando en los otros días. “Todo se habla con el equipo. Con Nico Massú y el equipo tenemos una gran comunicación, viendo como estamos mental, física y tenísticamente. Se tomó la decisión de que Tabilo abra, y estaba bien”, dijo.

“Si Jano ganaba era una linda sorpresa, pero no vi su partido. Sé que en los entrenamientos estaba mejor y no lo pudo traspasar al partido”, agregó.

Para cerrar, Jarry se refirió a la posibilidad de tener que estar atento a los partidos de este domingo, si es que Chile sigue con la chance de avanzar. “Estaré atento a los resultados. No podré a cada punto, porque estaré volando, pero no me voy a estresar. Ojalá recibir una linda noticia y podamos estar en Málaga”, fue lo que declaró.