Nicolás Jarry se aferra a la religión en su complicado momento: “Dios y la iglesia han existido por alguna razón”

Nicolás Jarry (149º) vive un complicado momento en su carrera. En cosa de meses, todo cambió. Paso de luchar por mantenerse en el top 20 del ranking ATP, e incluso seguir escalando, a estar fuera de los 100 mejores. Este lunes, quedó eliminado de Roland Garros en la primera ronda, al caer por 6-3, 6-4 y 6-7(6) y 6-3, en tres horas y 23 minutos, ante Arthur Fils (14º).

Luego de su caída, una más en una temporada para el olvido, el tenista nacional realizó una profunda reflexión, donde fue más allá de lo deportivo y abordó sus creencias. “Siempre he sido católico, solo me faltaba incorporarlo más en mi vida, en mi día a día. La fe tiene que ver con confiar en uno mismo, en el futuro, en tu camino. Es algo que creo que hace mucha falta hoy en día en el mundo. Vivimos en un mundo muy racional, físico, y se ha perdido mucho de la historia”, señaló al medio AS.

Jarry está fuera del top 100 del ranking ATP. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Creemos que lo del presente es lo único que importa, cuando hemos estado viviendo más de 2 mil años, y los seres humanos hace 200 o mil años eran prácticamente iguales a nosotros, con una tecnología diferente, pero físicamente o interiormente éramos los mismos”, complementó.

En esa línea, el tenista se aferra al catolicismo en uno de los momentos más duros de su trayectoria. “Dios, las iglesias, la religión, han existido por alguna razón. Si uno va a lo que de verdad importa, a las cosas que realmente ayudan, te das cuenta de millones de personas en el pasado lo han dicho. Y algo tiene que haber, una verdad mucho más grande que lo que nos dice todo el mundo hoy en día sobre lo que realmente importa y lo que no”, apuntó.

En los tenístico, ahora Jarry debe intentar dejar atrás los tragos amargos de grand slams. La caída ante Fils significa su sexto torneo grande consecutivo sin poder pasar la primera ronda. La última vez que superó esa instancia fue en el US Open de 2024. Ahora deberá intentar avanzar en Wimbledon por la vía de la qualy, ya que su posición actual en el escalafón planetario no le permite ingresar al cuadro principal.