Otro fin de semana en el Top Ten: Niemann resbala el último día en el Valspar

No fue el final esperado para Joaquín Niemann en el Valspar Championship, quien de todas formas se despide con un resultado positivo. Toda la atención estaba puesta en el asalto final del chileno, quien venía crecido por su rendimiento durante las jornadas previas. Pero hoy no estuvo a su mejor nivel. No se le vio cómodo y solo pudo vencer a la exigencia del campo en dos ocasiones (hoyo cuatro y 14) quedando con -9 en la tabla general. Terminó entre los diez mejores golfistas del campeonato.

Comenzó ilusionado, sabiendo que estaba solo a cuatro golpes de la punta del torneo. Una diferencia alcanzable si las cosas se daban a su favor. Necesitaba esa cuota de suerte, que lamentablemente no llegó. En el primer hoyo ya se notó que Joaco no estaba fino en el green. Algo similar le pasó en la bandera cinco, seis y siete. En las últimas, le costó dos bogeys consecutivos.

En ese entonces el panorama se veía complicado, y lo único que suavizaba la situación era el birdie en el cuatro, el primer hoyo con par tres del campo. Cerró el noveno hoyo con un golpe sobre el par en su tarjeta diaria. Su peor primera parte en todo el torneo. Un registro que lo alejaba del objetivo ideal, pero que aun lo tenía arriba, y es que la jornada sabatina le seguía dando margen.

Niemann concentrado, analizando la situación. Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Pero el renacer que no se concretó. Mantuvo el par hasta el hoyo 13, cuando lamentablemente volvió a marcar un bogey en un par tres. Eso sí, supo remontar ese momento complicando con su segundo birdie del día en la bandera 14.

De ahí en más, y como fue la tónica durante el torneo, mantuvo la cuenta, terminando el certamen con +1 en el día y -9 en la general. Números que le permiten terminar Valspar entre los diez primeros, marca que consigue por tercera vez en el año. Buen torneo para Joaco, que dominó el campo durante tres de las cuatro jornadas. Cuando debía hacer el asalto final, no pudo despegar.