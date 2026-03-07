Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha

Deportes Concepción saltó al gramado del Ester Roa a buscar tres puntos que lo sacaran de la zona de descenso y Ñublense buscaba volver a la victoria luego de caer en casa ante Universidad Católica (1-2).

Y fueron los chillanejos los que golpearon primero tras un centro de Giovany Campusano que Gabriel Graciani conectó de cabeza, para hacer estéril los esfuerzos del portero César Bernardo Dutra por evitar la apertura de la cuenta (29′).

Luego vino la segunda etapa donde los lilas intentaron incesantemente conseguir la igualdad, pero los dirigidos por Juan José Ribera pusieron un cerco en su arco y cuando el compromiso ya se iba, Diego Sanhueza capitaliza una mala salida del local y marca el 0-2 definitivo (87′).

Con la primera victoria de los rojos sobre el León de Collao en calidad de visita, un hecho histórico, Ñublense dormirá en la cima de la tabla junto al sorprendente Deportes Limache, quienes juegan este sábado 7 de marzo frente a Everton en Viña del Mar (12:00 horas).

Mira los goles de este partido:

🤩⚽👹 CABEZAZO PERFECTO



Gabriel Graciani se elevó más que todos en el área de Deportes Concepción y anotó el 1-0 de Ñublense, en el #MatchdayViernes de la Fecha 6 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/OryV1DvIFH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 7, 2026

🥵⚽👹 LE REVENTÓ EL ARCO



Diego Sanhueza se desmarcó y soltó un derechazo inatajable para Dutra, anotando el 2-0 de Ñublense en su visita a Deportes Concepción en este #MatchdayViernes.#LigaDePrimeraMercadoLibre



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/7kSx6LcpUC — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 7, 2026

La Serena venció a Unión La Calera en la sexta fecha de la Liga de Primera. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

La Calera fue golpeada por La Serena y el Tribunal de Disciplina

La Serena llegaba a su encuentro con Unión La Calera con la moral en alto, tras conseguir su primer triunfo en la Liga de Primera ante Cobresal (1-0). En tanto, los cementeros buscaban seguir peleando en los puestos de avanzada y ratificar lo hecho ante Audax Italiano (ganaron 3-0).

Pero el partido tuvo una ráfaga mortal para los de la región de Valparaíso, pues los papayeros abrieron la cuenta a los 38 minutos, con anotación de Gonzalo Escalante, y tres minutos después, Diego Rubio aumentó la cuenta para los anfitriones.

Y si bien en el segundo tiempo la visita buscó el descuento, fue Matías Marín el autor de la tercera y definitiva cifra del cotejo. La Serena queda momentáneamente en el sexto lugar de la tabla con 8 unidades y La Calera permanece en el cuarto puesto con 9 positivos. Aunque puede caer varios puestos, ya que justo después del encuentro, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le resto seis puntos por el uso indebido del número de extranjeros ante Everton y Cobresal. Fallo que es apelable, por lo que aún no se ejecutará.

Mira los goles del partido: