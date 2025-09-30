SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

En la clínica donde está internado evalúan trasladarlo a una unidad de menor complejidad.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

Momentos de angustia se vivieron durante la tarde de este domingo en el Claro Arena. Durante el encuentro en el que se despedían Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, Patricio Toledo sufrió un infarto, por lo que debió ser llevado de urgencia a un centro asistencial.

Este martes, la clínica donde está internado dio a conocer una nueva actualización del estado de salud de Toledo a través de un parte médico. En este señalan que “el paciente Patricio Toledo Toledo muestra signos de una evolución favorable durante las últimas 24 horas”.

“Hoy se someterá a nuevos exámenes que permitirán evaluar la posibilidad de un eventual traslado a una unidad de menor complejidad”, agregan.

El equipo médico tratante valora positivamente la respuesta que ha presentado al tratamiento y continuará monitoreando de cerca su evolución”, continúan.

Por último, remarcan que “seguiremos informando cualquier cambio relevante en su estado de salud, siempre con la autorización de su familia”.

El relato de Gerardo Reinoso

Tras el pitazo final, las versiones sobre la intervención al exportero comenzaron a surgir. Gerardo Reinoso, histórico jugador del club universitario, contó cómo asistió a Toledo en el campo de juego. “Fui el primero que corrí, cuando lo vi me salió darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón. Nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”, comentó en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, Reinoso detalló los momentos posteriores. “Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapada muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al ver que no reaccionaba. Fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta que era lo que queríamos“, concluyó.

Además de Reinoso, desde la testera cruzada decidieron salir al paso para dar cuenta del sentir de la institución. “Primero quiero destacar la reacción de nuestro equipo de emergencia, equipos médicos, ambulancia, doctores y paramédicos, señaló de entrada Juan Tagle, presidente de Cruzados.

“En poco tiempo hemos tenido que experimentar situaciones adversas en este estadio: nos ha tocado jugar con lluvia, con nieve, hemos tenido conciertos. Hoy vivimos una situación dramática, todavía estamos con emociones fuertes. Con la alegría de que el Pato está evolucionando bien, de manera favorable“, continuó.

“Ya tuvo una intervención arterial pero luego de eso está teniendo una evolución. La reacción de la gente fue notable, con respeto y en silencio al momento de oír cada información. Ha sido una jornada de muchas emociones, pero demostramos que estamos preparados para situaciones difíciles. Esto queda en la historia de Cruzados y Universidad Católica“, cerró Tagle.

Lee también:

Más sobre:FútbolPatricio ToledoUniversidad CatólicaLa UC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El incómodo traspié de la mesa de la Cámara de Diputados por proyecto que declara bebidas nacionales al vino y el pisco

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

ME-O a alumnos de liceos emblemáticos: “Propongo que busquemos un protocolo de protesta; no es aceptable la violencia”

Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”

Abogado de Antonio Ulloa asegura que ministro podría ser traslado y destaca que Suprema “hiciera justicia” al rechazar remoción

Alcalde Reyes asumirá un pendiente de Carter en La Florida: desalojo de la Toma Dignidad se concretará en octubre

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

El incómodo traspié de la mesa de la Cámara de Diputados por proyecto que declara bebidas nacionales al vino y el pisco
Chile

El incómodo traspié de la mesa de la Cámara de Diputados por proyecto que declara bebidas nacionales al vino y el pisco

ME-O a alumnos de liceos emblemáticos: “Propongo que busquemos un protocolo de protesta; no es aceptable la violencia”

Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida
Negocios

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

El Ipsa se encamina a cerrar su mejor tercer trimestre desde 2017

Cadena española de gasolineras Petroprix inaugura otra vez su primera estación de servicio, ahora en el corazón de Santiago

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica
El Deportivo

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Mundial Sub 20: cómo Chile puede clasificar a los octavos de final frente a Japón

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual
Cultura y entretención

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

La irrupción de los celulares en los 90: mira el trailer de la comedia Lo Que No Se Dijo

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas
Mundo

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos