Mundial Sub 20: cómo Chile puede clasificar a los octavos de final frente a Japón

Fue sufrido, pero vital para las pretensiones de la Roja Sub 20. El triunfo de Chile sobre Nueva Zelanda dejó al conjunto chileno con claras posibilidades de avanzar a los octavos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en nuestro país.

De hecho, los liderados por Nicolás Córdova podrían clasificar en la jornada de este martes si se dan ciertos resultados en su grupo. Para comenzar, el elenco local debe esperar que los oceánicos igualen ante Egipto en el partido previo (17 horas) y luego quedarse con los tres puntos ante Japón (20 horas). Con ello, el Equipo de Todos sumaría seis unidades, los nipones quedarían con tres y las otras dos naciones compartirían un punto y solo faltaría una fecha por jugar.

En palabras simples, si los dirigidos por Nicolás Córdova triunfan, no podrán ser desplazados de los dos primeros lugares, a lo más podría quedar segundo si cae ante Egipto y Japón le gana a Nueva Zelanda, y como avanzan los dos primeros de cada apartado a la ronda de los 16 mejores, los pasajes serán suyos.

Pero derrotar a los Samurai Blue no será fácil. Japón siempre ha sido protagonista de este tipo de citas y ha logrado nutrir a su cuadro adulto con jugadores que fueron mundialistas en categorías juveniles. ¿Su ejemplo más notorio? Takefusa Kubo, el más mediático y talentoso futbolista que tiene este país en el exterior y que hoy milita en la Real Sociedad.

Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Es uno de los proyectos que más admiro a nivel juvenil, porque tiene muchos años, ha disputado muchísimos Mundiales Sub 20 seguidos y siempre son protagonistas. Además, esto ha llevado a que hoy en día tengan una selección adulta muy fuerte, por lo tanto es un rival que nos va a exigir muchísimo”, afirmó Córdova en una reciente entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

Y en la conferencia de prensa previa a este partido, el DT reveló que los orientales son “un rival muy complejo. Es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y ataca a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios”.

Luego añadió que “esperemos estar en mejores condiciones en cuanto a la toma de decisión final, en cuanto a la calma de poder encontrar el pase correcto, pero sin duda, el nivel de Japón creo que es superior al de Nueva Zelanda”.

Chile saltará al gramado de Ñuñoa con Sebastián Mella en el arco; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce en el mediocampo y Francisco Marchant (quien ingresa por Vicente Álvarez), Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en el ataque.