SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Mundial Sub 20: cómo Chile puede clasificar a los octavos de final frente a Japón

El elenco de Nicolás Córdova puede conseguir un cupo a la ronda de los 16 mejores en caso vencer esta noche a los nipones, en el Estadio Nacional.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
El elenco nacional puede avanzar a octavo de final en su segundo partido. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Fue sufrido, pero vital para las pretensiones de la Roja Sub 20. El triunfo de Chile sobre Nueva Zelanda dejó al conjunto chileno con claras posibilidades de avanzar a los octavos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en nuestro país.

De hecho, los liderados por Nicolás Córdova podrían clasificar en la jornada de este martes si se dan ciertos resultados en su grupo. Para comenzar, el elenco local debe esperar que los oceánicos igualen ante Egipto en el partido previo (17 horas) y luego quedarse con los tres puntos ante Japón (20 horas). Con ello, el Equipo de Todos sumaría seis unidades, los nipones quedarían con tres y las otras dos naciones compartirían un punto y solo faltaría una fecha por jugar.

En palabras simples, si los dirigidos por Nicolás Córdova triunfan, no podrán ser desplazados de los dos primeros lugares, a lo más podría quedar segundo si cae ante Egipto y Japón le gana a Nueva Zelanda, y como avanzan los dos primeros de cada apartado a la ronda de los 16 mejores, los pasajes serán suyos.

Pero derrotar a los Samurai Blue no será fácil. Japón siempre ha sido protagonista de este tipo de citas y ha logrado nutrir a su cuadro adulto con jugadores que fueron mundialistas en categorías juveniles. ¿Su ejemplo más notorio? Takefusa Kubo, el más mediático y talentoso futbolista que tiene este país en el exterior y que hoy milita en la Real Sociedad.

Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Es uno de los proyectos que más admiro a nivel juvenil, porque tiene muchos años, ha disputado muchísimos Mundiales Sub 20 seguidos y siempre son protagonistas. Además, esto ha llevado a que hoy en día tengan una selección adulta muy fuerte, por lo tanto es un rival que nos va a exigir muchísimo”, afirmó Córdova en una reciente entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

Y en la conferencia de prensa previa a este partido, el DT reveló que los orientales son “un rival muy complejo. Es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y ataca a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios”.

Luego añadió que “esperemos estar en mejores condiciones en cuanto a la toma de decisión final, en cuanto a la calma de poder encontrar el pase correcto, pero sin duda, el nivel de Japón creo que es superior al de Nueva Zelanda”.

Chile saltará al gramado de Ñuñoa con Sebastián Mella en el arco; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce en el mediocampo y Francisco Marchant (quien ingresa por Vicente Álvarez), Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en el ataque.

Más sobre:Mundial Sub 20ChileLa RojaSelección ChilenaChile vs JapónNicolás CórdovaJapón

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

Diputados anuncian acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa tras el rechazo de la Suprema a su remoción

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20
Chile

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

Diputados anuncian acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa tras el rechazo de la Suprema a su remoción

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida
Negocios

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

El Ipsa se encamina a cerrar su mejor tercer trimestre desde 2017

Cadena española de gasolineras Petroprix inaugura otra vez su primera estación de servicio, ahora en el corazón de Santiago

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica
El Deportivo

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Mundial Sub 20: cómo Chile puede clasificar a los octavos de final frente a Japón

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual
Cultura y entretención

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

La irrupción de los celulares en los 90: mira el trailer de la comedia Lo Que No Se Dijo

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares
Mundo

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Trump da “tres o cuatro días” a Hamas para que responda a su propuesta de acuerdo para Gaza

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos