Oscar Piastri se impone en el Sprint de Qatar y aprieta la definición de la Fórmula 1 con Lando Norris

Novak Djokovic, que presenció el Sprint en Qatar, posa junto a George Russell, Oscar Piastri y Lando Norris. Foto: @F1 (X).

Oscar Piastri no se entrega, no se da por vencido. El australiano se impuso en el Sprint del Gran Premio de Qatar y recortó distancia con Lando Norris, que fue tercero. Se ubicó a 22 unidades a falta de dos carreras y cualquier error podría definir el campeonato de la Fórmula 1.

La definición de la máxima categoría de automovilismo se apretó. De hecho, pese a que Max Verstappen (Red Bull) terminó cuarto, todavía continúa en la pelea por su pentacampeonato. El neerlandés está a 25 puntos de Norris y a tres de Piastri. Los McLaren corren con ventaja.

Un sprint tranquilo

Fue un sprint sin muchas emociones. Piastri dominó de principio a fin y fue seguido tanto por George Russell (Mercedes) como por Norris, que cerraron el podio.

Verstappen, en tanto, logró escalar dos posiciones en la largada. Y si bien intentó amenazar al británico, no fue capaz de seguirle el ritmo al de McLaren, principalmente por los problemas de rebote.

Fueron seguidos por Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que lograron puntuar en el Sprint.

De esta forma, Norris continúa liderando la Fórmula 1 con 396 unidades. Con 374, 22 menos que el británico, se instaló Piastri. En tanto, Verstappen suma 371.

Este sábado se llevará a cabo la qualy, mientras que el domingo se disputará el Gran Premio de Qatar, que podría ser definitorio en el Mundial de la Fórmula 1.