Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

El comportamiento de los hinchas de O’Higgins en el duelo de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores trae consecuencias para los celestes.

Esto después de que la Conmebol informara que abrió un expediente disciplinario en contra de los rancagüinos por haber infringido el artículo 12.2 literal C del Código Disciplinario del organismo.

Este punto del Código está relacionado con el lanzamiento de objetos o fuegos artificiales al terreno de juego o a las gradas que pueda poner en riesgo la integridad física de las personas o puedan interrumpir el correcto desarrollo del encuentro. En el club, según información recabada por El Deportivo, ya identificaron al sujeto que encendió la bengala y se le aplicará el derecho de admisión.

Con ello, O’Higgins será castigado por la conducta de sus aficionados con una multa de US$ 5.000, que se resta de manera automática desde los derechos de televisación o patrocinio de la competencia y que en el caso de ser una acción reincidente, puede sumar también el cierre parcial o total del estadio.

En el duelo de ida, los Celestes se impusieron por la cuenta mínimina. En Brasil, en tanto, cayeron por 2-1, pero lograron avanzar a la siguiente fase tras imponerse en la tanda de penales. Este miércoles se medirán frente a Tolima, por la fase tres del certamen.

Hincha sigue detenido en Brasil

Los problemas para O’Higgins, sin embargo, continuaron en Bahia. Un hincha chileno sigue detenido en Brasil acusado de racismo, tras la heroica clasificación de O’Higgins en Copa Libertadores por lanzamientos penales. La justicia de Salvador de Bahía ratificó la medida cautelar de prisión preventina del ciudadano nacional.

El forofo, identificado como Francisco Javier Sepúlveda Vargas, de 27 años, según consigna la prensa brasileña, seguirá detenido en el extranjero luego de que el tribunal resolviera convertir la aprehensión en flagrancia en una medida precautoria de presidio efectivo.

El hincha fue identificado por los equipos de seguridad del estadio Arena Fonte Nova. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que fue sorprendido haciendo gestos de mono contra los jugadores de Bahía, durante el entretiempo. Posteriormente, fue detenido por la Policía Militar del Estado de Bahía, siendo apresado por el delito de racismo.

El fanático celeste fue desalojado del recinto y trasladado a la comisaría 1ª Delegacia Territorial dos Barris. Después, quedó a disposición de la justicia y la Secretaría de la Seguridad Pública de Brasil determinó la medida cautelar tras la audiencia.

Los hechos cometidos por el hincha nacional fueron ampliamente criticados. Bahía, en tanto, informó que realizará un seguimiento del proceso judicial. El forofo detenido arriesga una dura sanción tras un delito tipificado en la legislación brasileña bajo un estricto cuestionamiento contra la discriminación racial.