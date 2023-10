Otra polémica de Garnacho: el argentino ahora es acusado de racismo en Inglaterra

Esta ha sido la semana más polémica en la carrera de la joven promesa hispano-argentina del Manchester United Alejandro Garnacho. Por la fase de grupos de la Champions League, los Diablos Rojos consiguieron un ajustado triunfo por 1-0 sobre el Copenhague en Old Trafford. Sin embargo, el equipo danés tuvo la oportunidad de igualar el marcador en la última jugada del partido, algo que fue impedido por el portero André Onana y, en parte, por el mencionado Garnacho. Antes de que el visitante Jordan Larsson ejecutara la pena máxima, el delantero se encargó de destrozar el punto penal. La estrategia le resultó, porque el lanzamiento fue atajado por el meta camerunés.

El registro del futbolista de 19 años rompiendo el pasto se viralizó rápidamente por todo el mundo. Pero sus polémicas no terminaron ahí, porque para festejar publicó una foto en Instagram de algunos jugadores del Manchester United festejando con Onana, pero acompañó el posteo con dos emoticones de gorilas.

Esto trajo de inmediato repercusiones en Inglaterra, en donde lo acusaron de racismo, por lo que el delantero optó por borrar rápidamente la publicación. Según el sitio Manchester Evening News, el nacido en Madrid arriesga una sanción por esta situación por parte de la FA (Asociación del Fútbol). A pesar de que el posteo tenía como objetivo destacar a su compañero de equipo, en ese país hay antecedentes de castigos sobre este tema. En 2020 sancionaron al uruguayo Edinson Cavani por escribirle “gracias, negrito” a un amigo que lo felicitó por un gol. Le dieron tres partidos de suspensión y una multa de 100.000 libras (más de 110 millones de pesos).

El posteo por el que Garnacho fue acusado de racismo y que tuvo que borrar de sus redes sociales.

Onana defiende a Garnacho

Ante toda la polémica sobre el eventual caso de racismo, quien declaró este jueves fue precisamente André Onana, y lo hizo para dar a entender que no hay mala intención por parte de Garnacho: “La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá”.