Pablo Quintanilla: “Sabía que si sentía miedo, era el momento de colgar el casco”.

Pablo Quintanilla (38 años) se despide de las motos. No sabe si volverá a competir en otra categoría, pero el cansancio y su última accidentada experiencia en el Dakar lo motivaron a colgar el casco. Ahora explica a El Deportivo que se centrara en la crianza de su futuro hijo.

¿Por qué decide retirarse?

Es una decisión que venía reflexionando hace mucho tiempo, no fue de un día para otro. Viene por el cansancio de estos 15 años de carrera, la intensidad que me demandó este deporte. Siempre lo hice muy feliz, con mucha energía y motivación, con las ganas de cumplir mi objetivo. Todas las cosas en la vida son etapas, y empecé a sentir que ya era tiempo de cerrar este.

¿No tiene que ver con su accidente en del Dakar?

Lo venía pensando antes, obviamente que después, reflexionar acerca de cómo fue el accidente, lo que podría haber pasado, la suerte que tuve, por lo peligroso que es y cómo puede ser una caída, también influyó. Sentí un poco de temor por las consecuencias. Siempre me he internalizado que si sentía miedo, o que esa llama por querer ganar no estaba tan intensa, tan presente, era el momento de colgar el casco. Se sumaron todas estas cosas y bueno, tomé la decisión. Creo que fue la correcta, en el momento adecuado.

Además supo que va a ser padre...

Se suma que viene esa linda noticia. Vale, mi pareja, me ayudó a reafirmar la decisión que había tomado con respecto a hacer una pausa. Ella ha sido un pilar fundamental que he tenido estos últimos seis años. Ha estado conmigo al 200%. Jamás me propuso que era el momento del retiro, sino que por lo contrario siempre me apoyó, pero siento que la decisión le dio tranquilidad. Abrazó esta decisión y ahora que supimos que vamos a ser padres aún más.

Quintanilla no descarta volver en otra categoría.

¿Cómo visualiza su carrera en retrospectiva?

Cumplí todos mis sueños de infancia. Eso me da mucha tranquilidad. Al mismo tiempo, existe nostalgia al mirar hacia atrás y analizar toda la carrera que hice... La posibilidad de estar en las tres fábricas más importantes de la disciplina, de ganar dos campeonatos del mundo, tres veces el Dakar, muchas carreras, muchas etapas. Siempre fui uno de los pilotos protagonistas. Darme de todo fue bien lindo.

¿Cuál es el hito más importante?

Hay varios. Diría que uno de los primeros, que marcó mi carrera, fue ser parte de un equipo de fábrica. Luego, a nivel de desempeño, la primera vez que salí campeón del mundo. Era un gran sueño de infancia. Fue algo inigualable. Luego salí nuevamente campeón, pero siempre la primera vez, en todas las cosas de la vida, es más emocionante.

¿El accidente de 2019 fue el instante más complejo?

Sin duda. Además de que el tipo de reacción que tuve fue bien compleja, estuve muchos meses fuera de competencia. En algún momento dudé si es que iba a poder volver a correr, tenía muchas limitaciones en el pie. Veía que pasaban los meses y no tenía movimiento. Fue un golpe duro, muy angustiante. De ahí en adelante fue una rehabilitación muy dura, muy dolorosa, lenta. Estuve casi 10 meses fuera de la moto.

¿Cómo recuerda el retorno tras ese período?

Tuve que cambiar la manera de ir sobre la moto para compensar esta falta de movilidad. Siempre corrí con dolor, con limitaciones. En algunas ocasiones no podía volver al pie, me tenía que parar de una forma diferente sobre la moto. Me trajo problemas en la espalda baja, en la cadera. Me tuve que preocupar mucho de esta mantención que tenía que hacerle a mi tobillo. Hasta hoy lidio con esa lesión. Pero fue un regreso muy lindo, con una victoria en una fecha de campeonato mundial en Copiapó. Fueron momentos especiales. Tuve tres operaciones en el mismo tobillo. Después de haber pensado que quizás no podía volver a correr, regresar y ganar una carrera, fue bien lindo

Chaleco López lo invitó a correr en su categoría, ¿competiría en autos?

Me encantaría. El Dakar ha sido una parte importante de mi vida. Es algo que me apasiona, que lo amo. Me gusta mucho el desierto. Me encanta la competencia. Si es que tengo la oportunidad de ser parte de algún proyecto que me motive, que encienda de nuevo la llama, ahora en otra disciplina, lo haría feliz.