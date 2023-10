Papu Gómez revela la sustancia por la que dio positivo en un control doping: “Estaba en un jarabe para la tos; lo tomé por error y de forma accidental”

La noticia fue sorpresiva a los amantes del fútbol. Alejandro Gómez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, era suspendido por dos años tras confirmarse un doping positivo por consumo de terbutalina.

Y si bien, a través de un diario transandino había entregado una versión de lo sucedido, el extremo izquierdo ahora habla directamente en su cuenta de Instagram (@papugomez_official). “En primer lugar, confirmo que en el día sábado me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años”, aclara el integrante de la Albiceleste.

Luego descarta que hay consumido la sustancia para mejorar su rendimiento deportivo y entrega su versión de cómo ocurrieron los hechos. “Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenado y rechazando categóricamente toda forma de dopaje”, sostiene.

Y enfatiza que “nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida. La presunta infracción tiene su origen en la presencia de terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada, una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos”.

Acto seguido, Gómez anuncia que “he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa” y concluye que “conviene, no obstante, precisar que el uso terapéutico de la terbutalina está permitido para los deportistas profesionales. En ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”.

El ahora jugador de Monza (Italia) buscará no sólo limpiar su nombre, sino también su lugar en la historia del fútbol argentino, ya que hoy el Código Mundial Antidopaje debe anular todos los títulos que haya ganado un jugador luego de una muestra positiva. Y cómo la muestra se realizó antes de la fiesta universal que ganó el representativo que lidera Lionel Messi, el campeonato mundial no sería válido para él.