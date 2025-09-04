Parte la Operación 2030: Nicolás Córdova y la Roja echan a andar la renovación en el Maracaná

Chile está eliminado y va por cumplir a Brasil. La Roja está en su momento más oscuro. Es el colista de las Eliminatorias. Aún así, tiene que buscar motivaciones, al margen de la que supone el rival que tiene enfrente: su objetivo inicial para las dos fechas restantes es zafar de ese indecoroso sitial y endosárselo a Perú. El calendario, en todo caso, no ayuda: además de visitar al equipo del prestigioso y multicampeón técnico Carlo Ancelotti, hay que recibir al Uruguay de Marcelo Bielsa, otro DT renombre y muy querido por los hinchas nacionales.

El entrenador y sus pupilos tienen otra tarea: conseguir dos puntos que la salven de ser la peor Selección en el actual formato de Eliminatorias. De lograrlos, al menos, compartiría el derrotero con la que fracasó en el intento por ir a Corea-Japón. Considerando todos los demás, la de rendimiento más deficiente es la que buscaba un cupo en Suiza 1954: cuatro derrotas, con un gol a favor y 10 en contra, en la misma cantidad de duelos.

Una nueva era

Sin embargo, hay una misión más profunda. Nicolás Córdova quiere aprovechar su tiempo en el equipo nacional (inicialmente hasta fin de año, aunque sujeto a una revisión que podría extender su permanencia) para dejar algo: el foco del DT está puesto en sentar las bases para llegar al Mundial subsiguiente. Por esa razón, no citó a ninguno de los referentes históricos de la Generación Dorada. “No podemos pensar en el 2030 viviendo lo que hicimos 10 años atrás”, sentenció en la conferencia de prensa del martes.

Ante el Scratch, habrá una mezcla. La defensa es, precisamente, el sector más experimentado. Lawrence Vigouroux tiene 31 años, 10 más que Vicente Reyes y Thomas Gillier, las otras opciones. El golero del Swansea tendrá la oportunidad por la que peleó durante 12 años, cuando se ofreció para jugar un Sudamericano Sub 20, con Mario Salas en la banca. Llega con continuidad: consagrado en el equipo de Gales. En la temporada de la Championship que acaba de comenzar, ha jugado los cuatro partidos de su equipo.

La línea cumple con la misma descripción. El único menor de 25 años es Daniel González (23). En ese bloque aparecen, también, Fabián Hormazábal (28), Guillermo Maripán (31), Paulo Díaz (31) y Gabriel Suazo (28).

Desde la mitad del campo en adelante, en cambio, se cumple la definición de cabecera del entrenador para esta convocatoria: el tope de los 30 años. Son los que tiene Rodrigo Echeverría. Vicente Pizarro (22) y Lucas Assadi (21) son dos de las banderas de la renovación que el DT interino pretende heredarle al que venga. La misma lógica corre para Lucas Cepeda (22) y Alexander Aravena (22).

“Tienen que aparecer jugadores que tomen la posta. No estamos para estar últimos o para pelear una Copa América, pero es lo que hay que hacer. Esta es una transición. Tenemos que preparar el camino para que quien llegue en marzo se encuentre con algo. Hay un cambio y se necesita tiempo. Tenemos mucho trabajo por delante y eso no es solo trabajo de la Selección. Es de los clubes y nosotros como eje central en la Selección”, reforzó Córdova en la antesala.

Un Brasil sin concesiones

La prioridad, naturalmente, estará dada en contener al poderoso equipo de Carlo Ancelotti, quien adelantó que no habrá concesiones: dispondrá una delantera de cuatro hombres: Raphinha, Estevão, João Pedro y Gabriel Martinelli.

“Nos marchamos del partido contra Paraguay muy contentos y satisfechos. Creo que el equipo jugó muy bien, con buena actitud, tanto ofensiva como defensivamente, y con intensidad. Eso es lo que queremos hacer en el partido de mañana: jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, ejercer buena presión ofensiva y jugar con el balón con rapidez. Creo que podemos repetir el partido contra Paraguay para que la afición esté contenta con nuestro rendimiento”, dijo el DT peninsular en la antesala. Suficiente como para activar la alerta.