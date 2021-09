Paulo Díaz reacciona a los elogios: “Es bueno que me aprecien y me tomen como un jugador importante”

Paulo Díaz empieza a transformarse en un jugador importante para la Selección. Al margen de la polifuncionalidad que ofrece, por desempeñarse indistintamente como lateral o como central, el defensor de River Plate convence a los fanáticos por sus condiciones técnicas y por su despliegue dentro del campo Y suma elogios que lo llevan a considerarse un elemento trascendente en la escuadra nacional.

“Puede ser. Igual vengo haciendo muy buenos partidos no solamente acá en la Selección sino también en River, pero si la gente lo destaca, me pone muy contento. Es bueno que lo aprecien y que me tomen como un jugador importante”, dice, consultado respecto de si su actuación en Quito fue su mejor presentación con la camiseta nacional y de la valoración que le dan los aficionados.

Paulo Díaz enfrenta a Pervis Estupiñán en el duelo entre Ecuador y Chile, en Quito (Foto: AFP)

Valora el punto

El jugador millonario prefiere quedarse con la cosecha que Chile consiguió en la visita a Ecuador. “Es un punto muy importante para nosotros. Hace mucho tiempo que no se sacaban puntos en Ecuador. Lo tomamos muy bien. Nos sirve para seguir sumando y estar mucho más cerca del objetivo”, valora.. “Es lindo reencontrarse con compañeros de Selección y con mi hermano, que también está citado. Estuve triste por no haber estado en las últimas fechas de las Eliminatorias y en la Copa América, pero fue un tema de salud”, reflexiona respecto de su retorno al combinado nacional.

Finalmente, habla acerca del duelo ante Colombia, crucial para las aspiraciones nacionales de conseguir un cupo en Qatar. “Va a ser un partido muy complicado, porque es una selección importante. Por su localía, es un clima complicado. Intentaremos hacer todo lo posible por sacar puntos. Sea uno o tres. La idea es sumar, sobre todo cuando estás de visitante”, concluye.