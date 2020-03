“Periodistas que no juegan ni con tierra": el challenge de Nelson Tapia que enciende las redes

El encierro obligado por el coronavirus ha dado pie a singulares desafíos. El más famoso, sin dudas, fue el #10toqueschallenge, que consiste en dominar un rollo de papel higiénico. Algunos como Arturo Vidal, le añadieron dificultad adicional para hacerlo incluso más entretenido y hasta emocionante.

Otros han apelado a las redes sociales para llamar la atención. Uno de ellos es Nelson Tapia, quien recu rrió a su cuenta en Twitter para revitalizar una odiosa, pero eterna afirmación comparativa. El ex arquero de Universidad Católica pide que le nombren “periodistas malos que no jugaron ni con tierra”. La respuesta de los fanáticos, también sedientos de ajusticiar a un gremio incomprendido, no se deja esperar.

Incluso Claudio Bravo, el capitán de la Selección que clasificó a los Mundiales de Sudáfrica y Brasil y que obtuvo las Copa América de 2015 y 2016 se involucra en el peculiar juego. El arquero del Manchester City se anima, eso sí, a plantear el parangón en sentido contrario y pide nombres de exjugadores que se pasaron a la otra trinchera.

Por los periodistas, en tanto, el único que sacó el habla fue Felipe Bianchi, a quien el juego no le causó gracia alguna. “Los buenos periodistas se hacen estudiando, en la universidad y entre libros, no jugando a la pelotita. El verdadero respeto en una sociedad lo han dado siempre, y lo seguirán dando, la inteligencia, la ética, el valor profesional, la cultura. Ubiquémonos, por favor”, respondió ante el emplazamiento de un forofo que lo incluyó en una nómina.