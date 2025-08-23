Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo sigue sin poder ser campeón en Arabia Saudita. Tras igualar 2-2, el Al-Ahli se impuso en una dramática tanta de penales sobre el Al-Nassr (5-3) en la final de la Supercopa. El portugués se quedó a las puertas de su primera corona con los Caballeros de Najd.

Desde su llegada en enero de 2023, el máximo goleador en la historia del fútbol no ha podido materializar su productividad de cara al arco en algún trofeo. De hecho, su equipo dejó pasar una inmejorable oportunidad tras estar dos veces en ventaja en el marcador.

El Al-Nassr afrontó la Supercopa ante el Al-Ahli, equipo que se metió en la final tras la renuncia a participar por parte del Al-Hilal, que argumentó no tener suficiente tiempo de preparación tras su destacado paso por el Mundial de Clubes.

El elenco de Cristiano Ronaldo era el favorito, pero terminó cayendo en los penales. El propio luso, de penal, abrió la cuenta en el 41′ con su gol número 100 con la camiseta del Al-Nassr. Franck Kessié (42’) igualó rápidamente, mientras que Marcelo Brozovic volvió a ponerlos en ventaja en el 82′, en un tanto que parecía ser definitivo. No obstante, Roger Ibáñez (89′) selló el empate.

Definición en la tanda

En los penales, el Al-Ahli marcó los cinco tantos. Ivan Toney, Kessié, Riyad Mahrez, Firas Al-Buraikan y Wenderson Galeno no fallaron. En tanto, Ronaldo, Brozovic y Joao Felix hicieron lo propio para el Al-Nassr. Abdullah Al-Khaibari fue quien erró en el cuadro del portugués, que se quedó sin la opción de patear el quinto.

Came with class, left with the Super Cup. 🏆💚#SuperCupChampions pic.twitter.com/QqRTqrZ3v5 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 23, 2025

De esta forma, el luso se queda nuevamente al borde de su consagración en Arabia Saudita. En su palmarés solo registra un Campeonato de Clubes Árabe, certamen que la FIFA considera amistoso al tratarse de una competencia organizada por la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes (UAFA). El ente rector no lo estima como oficial, a diferencia de la Saudi Pro League, la Kings Cup, la Supercopa o la Champions League de la AFC.

Por otra parte, Ronaldo volvió a escribir su nombre en la historia tras sellar una marca inédita. El portugués se convirtió en el único futbolista en alcanzar los 100 goles con cuatro equipos diferentes: 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus y 100 con el Al Nassr.

De esta forma, sumado a los 138 goles con la selección de Portugal, el Comandante suma 934 dianas y sigue su camino a uno de sus objetivos, las 1.000 anotaciones.