SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El Al-Ahli se quedó con la Supercopa tras ganar en una definición en la tanda, mientras que el luso se quedó nuevamente al borde de su primer título en Medio Oriente. No obstante, el Comandante consiguió una inédita marca.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Cristiano Ronaldo se quedó nuevamente al borde de obtener su primer título con el Al-Nassr. Foto: @AlNassrFC (X).

Cristiano Ronaldo sigue sin poder ser campeón en Arabia Saudita. Tras igualar 2-2, el Al-Ahli se impuso en una dramática tanta de penales sobre el Al-Nassr (5-3) en la final de la Supercopa. El portugués se quedó a las puertas de su primera corona con los Caballeros de Najd.

Desde su llegada en enero de 2023, el máximo goleador en la historia del fútbol no ha podido materializar su productividad de cara al arco en algún trofeo. De hecho, su equipo dejó pasar una inmejorable oportunidad tras estar dos veces en ventaja en el marcador.

El Al-Nassr afrontó la Supercopa ante el Al-Ahli, equipo que se metió en la final tras la renuncia a participar por parte del Al-Hilal, que argumentó no tener suficiente tiempo de preparación tras su destacado paso por el Mundial de Clubes.

El elenco de Cristiano Ronaldo era el favorito, pero terminó cayendo en los penales. El propio luso, de penal, abrió la cuenta en el 41′ con su gol número 100 con la camiseta del Al-Nassr. Franck Kessié (42’) igualó rápidamente, mientras que Marcelo Brozovic volvió a ponerlos en ventaja en el 82′, en un tanto que parecía ser definitivo. No obstante, Roger Ibáñez (89′) selló el empate.

Definición en la tanda

En los penales, el Al-Ahli marcó los cinco tantos. Ivan Toney, Kessié, Riyad Mahrez, Firas Al-Buraikan y Wenderson Galeno no fallaron. En tanto, Ronaldo, Brozovic y Joao Felix hicieron lo propio para el Al-Nassr. Abdullah Al-Khaibari fue quien erró en el cuadro del portugués, que se quedó sin la opción de patear el quinto.

De esta forma, el luso se queda nuevamente al borde de su consagración en Arabia Saudita. En su palmarés solo registra un Campeonato de Clubes Árabe, certamen que la FIFA considera amistoso al tratarse de una competencia organizada por la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes (UAFA). El ente rector no lo estima como oficial, a diferencia de la Saudi Pro League, la Kings Cup, la Supercopa o la Champions League de la AFC.

Por otra parte, Ronaldo volvió a escribir su nombre en la historia tras sellar una marca inédita. El portugués se convirtió en el único futbolista en alcanzar los 100 goles con cuatro equipos diferentes: 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus y 100 con el Al Nassr.

De esta forma, sumado a los 138 goles con la selección de Portugal, el Comandante suma 934 dianas y sigue su camino a uno de sus objetivos, las 1.000 anotaciones.

Más sobre:Cristiano RonaldoFútbolFútbol InternacionalSupercopa de Arabia SauditaSaudi Pro LeagueLiga de Arabia SauditaAl-AhliSelección de PortugalReal MadridManchester UnitedJuventus

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lanzan en Maipú el programa “Comunidad Crece” para fortalecer espacios comunitarios con el fin de prevenir la delincuencia

Amplían detención de reos fugados de cárcel de Valparaíso para el próximo martes

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea

Diputados destacan recaptura de reos fugados en Valparaíso y exigen reforzar medidas de seguridad

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Implementan en Renca sistema de seguimiento telefónico con IA que monitorea necesidades de atención de salud en la comuna

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lanzan en Maipú el programa “Comunidad Crece” para fortalecer espacios comunitarios con el fin de prevenir la delincuencia
Chile

Lanzan en Maipú el programa “Comunidad Crece” para fortalecer espacios comunitarios con el fin de prevenir la delincuencia

Amplían detención de reos fugados de cárcel de Valparaíso para el próximo martes

Reportan avalancha en centro de esquí La Parva, Lo Barnechea

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”
Negocios

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

¿El fin del activismo corporativo?

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita
El Deportivo

Pese a lograr un récord histórico: los penales evitan el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

El primer golpe para Guardiola: el Tottenham brilla en Etihad para vencer al Manchester City

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
Mundo

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo