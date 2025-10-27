SUSCRÍBETE
El Deportivo

Piden ayuda para Miguel Morales, ciclista chileno accidentado en el Panamericano Master de Asunción

A través de una publicación en redes sociales, los amigos y compañeros del deportista solicitan donaciones para tratar las complejas lesiones que sufrió en Paraguay.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Ciclista Miguel Morales.

El deporte chileno pide ayuda para el ciclista Miguel Morales. A través de una publicación en Instagram de la cuenta Ciclismo Los Parientes, se solicita cooperación para tratar al deportista nacional que sufrió una serie de lesiones cuando se encontraba compitiendo en el Panamericano Master de Asunción, Paraguay.

“Miguel presenta fracturas en ambas clavículas (una de ellas expuesta), cuatro costillas, dedos y muñeca, además de lesiones en la mandíbula y nariz. Actualmente se encuentra hospitalizado y deberá ser trasladado a Chile por tierra, lo que implica un alto costo, debido a ello, queremos reunir apoyo económico para ayudarlo en este difícil momento”, detalla la publicación.

En ese marco, la asociación clama por un aporte monetario. “Toda ayuda, por pequeña que sea, marcará una gran diferencia.Gracias a todos por su apoyo y solidaridad con Miguel”, cierran.

Información para aportar

Datos para cooperar (cuenta de su esposa, para que llegue directamente):

Nombre: Vanessa Andrade E.

RUT: 15.548.372-5

Banco: Banco de Chile

Cuenta Corriente: 2500403208

