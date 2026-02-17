Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha

Mubarak Shannan Zayid fue derrotado en menos de una hora en su estreno en el ATP de Doha.

Este lunes arrancó el ATP 500 de Doha, evento que cuenta con la presencia destacada del español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, entre otros.

Sin embargo, el comienzo del torneo partió con un fuerte cuestionamiento hacia la organización después de entregarle una Wild Card a un jugador local que no aparece dentro del ranking ATP.

Se trata de Mubarak Shannan Zayid cuyo último registro oficial en la clasificación se remonta al 30 de septiembre de 2024, en el que se posicionaba en la 2.109 ubicación.

Más recientes son sus datos en el dobles, especialidad en la que ostenta el 2.080 lugar del escalafón.

Considerando esto, el australiano Alexei Popyrin no tuvo dificultades para imponerse en su estreno en la competencia con parciales de 6-0 y 6-2 en menos de una hora de competencia en la que no debió esforzarse demasiado. Con esto, además, el oceánico puso fin a una racha de diez derrotas consecutivas.

Una superioridad que también se vio reflejada en las estadísticas del duelo. Popyrin consiguió cinco aces contra cero que su rival. El australiano además ganó un 85% de sus primeros servicios contra un 43% de Zayid.

El representante de Doha, a su vez, cometió 20 errores no forzados y ganó solo 24 de los 80 puntos disputados, equivalente al 30%.

Entonces, ¿Cómo se explica que haya sido invitado?

El hecho de que Mubarak Shannan Zayid haya sido invitado a un ATP 500 teniendo estos bajos números se debe a que el ATP Tour no establece ninguna normativa sobre las invitaciones que cada organización puede entregar, salvo asegurar un cupo para tener a alguien que no podría estar por la clasificación.

En el caso de Zayid, en los últimos dos años había disputado solo un duelo de individuales más frente a Quentin Halys en la previa de este mismo ATP de Doha, perdiendo por 6-4 y 6-2.

Su carrera está marcada especialmente por sus actuaciones en Copa Davis, torneos menores ITF y alguna wild card en casa, dejando un balance de 15 partidos ganados y 86 perdidos.

Además de Zayid, otros tenistas que entraron en el cuadro principal de la competencia son el libanés Hady Habib, 27 años y 334°, otra al tunecino Moez Echargui, 33 años y 139°.

Ahora, Popyrin debe alistarse para enfrentar un desafío mucho mayor. En la segunda ronda se enfrentará contra Jannik Sinner (2°), quien supo imponerse por 6-1 y 6-4 al checo Tomas Machac en el debut del ATP de Doha.