¿Por qué no va al estadio? Las confesiones de Ricardo Gareca a días de jugarse su futuro en la Roja

La Roja a cargo de Ricardo Gareca enfrentará dos complicados desafíos en la próximas fechas de las Eliminatorias. Teniendo como objetivo seguir en la pelea por el repechaje, el Equipo de Todos se enfrentará contra Argentina y Bolivia.

En la previa de estos duelos, el Tigre sostuvo una extensa entrevista con El Deportivo en la que habló también sobre su futuro en el cargo. Aquí las mejores frases.

La posibilidad de quedar fuera del Mundial de 2026

Es una realidad. Son las últimas posibilidades. Tenemos la intención de poder seguir aspirando a esa posibilidad del Mundial. Somos conscientes de todo eso y estamos trabajando a full.

¿Por qué Chile está último en la tabla?

Sin lugar a duda, no es lo que yo esperaba en estos momentos. Ni yo, ni ustedes ni nadie. Quizás nos costó adaptarnos al principio. Tuvimos muchos inconvenientes para arrancar las Eliminatorias. Más allá de todo eso, hubo partidos en los que pensamos que nos iba a ir mejor. Y, lógicamente, cuando se llega a un país y a una selección en un proceso de Eliminatorias, uno tiene que hacer un diagnóstico rápido, y nos costó. Pero, de cierta manera, lo corregimos.

El diagnóstico de la realidad de la Roja

Al principio, tuvimos una manera de jugar que creímos que se iba a adaptar rápido en el jugador chileno, pero después fuimos comprendiendo que todos los jugadores son diferentes. Hay algo que, como técnico, me gusta y tiene que ver mucho con la inventiva, con la creatividad, con la impronta que tiene que agregarle el jugador, bajo un determinado orden táctico…

¿Le gusta que el jugador improvise dentro de la cancha?

No un libre albedrío, pero me gusta la inspiración en determinadas zonas como el ataque, donde tiene que haber creatividad. Me gusta la libertad para que el jugador pueda desarrollar su potencial. Con el correr del tiempo, eso llevó a que la Selección no tuviera la creatividad ni la contundencia ni generara las situaciones que hubiésemos querido.

El momento más complicado de Gareca en la Roja

El último, por el entorno. La gente siempre nos apoyó, pero lógicamente hay crítica, reclamos, poca paciencia. Y lo entiendo, porque los resultados no han sido los apropiados. Fue el más complicado porque hubo muchas especulaciones de si me iba o no. Y lógicamente pensé que se me complicaba la continuidad en la Selección. Después me respaldaron, me escucharon. Perder con Bolivia acá de local también fue muy difícil.

¿Pensó en renunciar?

No me gustaría desaprovechar la oportunidad en la Selección. O sea, vine con muchas ilusiones y no quiero desaprovechar esta oportunidad. La intención mía es seguir, continuar. Si el presidente nos deja correr el proceso, bienvenido sea. Si dicen que no va más, lo entiendo. Pero no, en ningún momento se me cruzó por la cabeza renunciar, ni en los peores momentos, porque vine con mucha ilusión. Nunca en mi cuerpo técnico alguien dijo “vámonos”. Al contrario, ellos también sienten que es posible todavía

¿Siente que ahora estaría más preparado para iniciar un nuevo proceso con la Roja?

Sí, totalmente. Estamos preparados. Una cosa es el desconocimiento... Por ahí, uno agarra y se pone a dirigir desde el desconocimiento, pero nosotros somos un cuerpo técnico que tenemos siete años y medio de proceso en Perú. Estoy convencido de que Chile está atravesando un proceso difícil, para ustedes y la gente, porque Chile viene de conseguir cosas importantes, con un grupo de muchachos que realmente situó al país en los primeros planos. Entonces, vivir este proceso es duro para todos, pero toca vivirlo. Y estoy preparado para vivirlo.

¿Por qué no sale en Chile?

La gente es muy educada. Me ha tratado muy bien en los lugares que he ido, pero no salgo porque me cuesta salir cuando las cosas no van bien. Aun tampoco no soy de salir mucho cuando me va bien. Mis colaboradores conocen más. No conozco nada de Chile, pero me encantaría. Conozco Viña, Temuco, porque jugué, pero no conozco nada del país. Me me hubiese encantado, pero las situaciones no se han dado para que yo pueda conocer.

¿Por qué no va al estadio?

¿Por qué? Porque no quiero comprometer al club, pero van todos mis colaboradores. Creo que esta crítica es demasiado y tiene que ver estrictamente con los resultados, porque este cuestionamiento no me lo hacen con los jugadores europeos. Por ejemplo, ¿cuántas veces fui a ver Osorio? O sea, ¿por qué está Osorio en la Selección? ¿Por qué Suazo? ¿Por qué está el que juega en el extranjero, si he ido a verlo una vez y nunca fui a verlo jugar? He tenido una charla con ellos en la mesa y nada más. ¿Qué justifica que ellos estén en la Selección, con el criterio de que me ven en Argentina y no en el estadio? ¿Cómo evalúo? Y, sin embargo, tenemos evaluados a todos los muchachos que creemos que pueden estar.

¿Cuál es la situación de Carlos Palacios? ¿Por qué no está?

A Carlos le tenemos un gran aprecio. Lo conocí antes de ser convocado. Tuvimos una charla. Le dijimos que lo estábamos observando y que queríamos ver su interés, porque cuando llegamos a la Selección parecía que no asistía habitualmente a las convocatorias, o que siempre presentaba algún problema cuando otros técnicos lo convocaban. Esos eran los comentarios que recibí. Entonces, quería saber de boca de él, previo a convocarlo, si él realmente quería estar en la Selección. Y me dijo que sí en todo momento. Entonces, después lo convocamos. Jugó ante Argentina y Bolivia. Y no me mostró ningún indicio de que estuviera molesto porque no fue titular ante Brasil. Había vuelto Valdés, que estaba lesionado. Entonces, inmediatamente antes de viajar a Barranquilla, se comunicó con el profe y nos dijo que tenía problemas personales. O sea, no puedo decirte más nada porque él se autodesconvocaba por problemas personales, cosa que entendimos. Es un jugador muy tenido en cuenta por nosotros.

Arturo Vidal lo trató de “huevón”, en una transmisión online…

Ahí está. Bueno, listo. Ya está. Él ahora está en la Selección. Dejé de lado toda esa cuestión, porque priorizo el país, qué es lo más conveniente para la Selección. Si yo tengo que hablar de Arturo ahora que lo tuve aquí en Pinto Durán, tengo que hablar cosas muy buenas. Para él la Selección es prioridad. Se acomodó a todos los requerimientos nuestros. Tuvimos una charla privada. De los jugadores de mayor experiencia que tuve en todos mis años, fue de las figuras más manejables y abiertas que tuve. Es un tipo que ama a la Selección

Alexis Sánchez no juega en el Udinese y sufre con las lesiones hace dos años, ¿le preocupa? ¿Qué sabe de su situación médica?

Alexis es un caso parecido a Vidal. Ama a su selección y quiere estar de cualquier manera. Después tenemos que evaluar todos estos imponderables. Imagínate que no pude contar ni un minuto con Alexis en las Eliminatorias. Ni uno. Es de esos jugadores cuya vida es el fútbol. A su edad, no tiene ni un gramo de grasa. Ese tipo de cosas te hacen pensar que uno puede contar con esos muchachos, porque son figuras fundamentales. Estamos también analizando este tipo de cuestión. Alexis es un jugador diferente. Si lo llamamos, viene, sin ningún tipo de duda.