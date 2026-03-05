Prensa colombiana asegura que solo los infortunios de Tolima provocaron la derrota ante O’Higgins

El triunfo por la cuenta mínima de O’Higgins sobre Tolima, por la llave de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, fue explicado por la prensa colombiana con tres hechos destacados: la lesión de Edwar López, la expulsión de Kelvin Flórez y las atajadas de Omar Carabalí.

El diario El Tiempo tituló su crónica diciendo que “Deportes Tolima perdió en su visita a O’Higgins: obligado a ganar en la vuelta en Ibagué si quiere ir a fase de grupos de Copa Libertadores” y en su nota detalló que “el gol del volante argentino Francisco González sobre el final de los ocho minutos de reposición otorgados en el primer tiempo, sentenció la victoria en tercera fase del torneo”.

Luego agregó que “los pijaos se asentaron más en el campo y se mostraron recuperados tras haber sufrido un temprano cambio por la lesión del mediocampista Edwar López, que fue sustituido a los seis minutos por Kelvin Flórez". Pero detallaron que “la adversidad, no obstante, volvió porque Flórez terminó expulsado con roja directa a los 37 minutos, por una patada de riesgo en una acción involuntaria a la cabeza del zaguero y capitán Alan Robledo, que fue sustituido por Nicolás Garrido”.

Sin embargo, destacaron que “el guardameta de los celestes, Gabriel (Omar) Carabalí, defendió su arco evitando un primer gol de los tolimenses con una doble atajada, en el minuto 14, ante los disparos consecutivos del volante Jersson González y el delantero Adrián Parra”.

Para El Espectador “Deportes Tolima no inició de la mejor manera su llave por la tercera fase de la Copa Libertadores. El cuadro pijao, que visitaba a O’Higgins, cayó por la mínima diferencia, complicando sus opciones de avanzar en la serie”.

También resaltó que “el equipo se quedó sin Kevin Flórez, una de sus piezas clave, debido a la tarjeta roja que recibió en el primer tiempo. Esto podría influir significativamente de cara al partido de vuelta, donde Tolima deberá remontar el marcador en condición de local”.

Por último, el periódico Semana encabezó diciendo que “el cupo a fase de grupos se definirá en Ibagué” y señaló que “la estructura del equipo sufrió una variante cuando Flórez cometió una infracción en una disputa por el balón. El jugador elevó su pierna e impactó la cabeza de Alan Robledo, acción que el juez central sancionó con tarjeta roja directa".

La mencionada publicación lamentó que “pese a los intentos de reestructuración táctica del cuadro visitante, el equipo chileno capitalizó la superioridad numérica. En el octavo minuto de adición de la primera mitad, Francisco González capturó un rebote en el área y ejecutó un remate que estableció el uno a cero antes del descanso”.

El próximo miércoles 11 se juega la revancha, en Ibagué. Los sureños buscaran ser el tercer equipo chileno en alcanzar la fase de grupos tras participar en rondas preliminares en el nuevo formato, tras Palestino (2019 y 2024) y Colo Colo (2024).