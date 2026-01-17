SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “¿Quieres ver mi cu...? La curiosa frase de Max Verstappen que sacó carcajadas en la presentación de Red Bull Racing

    El cuatro veces campeón del mundo dejó una frase que se robó la atención en la presentación del nuevo auto de su escudería.

    Por 
    Diego Donoso
    Max Verstappen después de ganar el GP de Azerbaiyán.

    La Fórmula 1 tuvo un gran final de temporada con una definición hasta la última fecha por quién era el nuevo campeón mundial. Lando Norris quedó tercero en Abu Dhabi, lo que le permitió superar por dos puntos en la tabla general a Max Verstappen y consagrarse como el mejor piloto del mundo en el 2025.

    El 8 de marzo comienza una nueva temporada del deporte tuerca, por lo que los fanáticos ya se encuentran atentos con las nuevas actualizaciones de sus corredores preferidos. Una de ellas fue la presentación del nuevo diseño del auto de Red Bull Racing para la próxima campaña.

    En Detroit, el centro de la industria automotriz en Estados Unidos, la escudería presentó su nuevo diseño: el RB22. Este se caracteriza por volver al azul brillante que recubrió sus modelos a principios de la década del 2010. “Había estado pidiendo esto por un tiempo”, respondió Marx Verstappen sobre los nuevos colores del auto que conducirá en 2026.

    “Me gusta lo brillante, me gusta el azul, es mi color favorito. Me gusta el delineado en el logo de Red Bull, que volvió, es más fresco. Sí, me gusta”, remarcó el cuatro veces campeón mundial.

    Frente a la pregunta de cuál era su parte favorita del bólido, el neerlandés respondió: “Me gusta el alerón delantero por alguna razón. El alerón delantero y el brillo, porque creo que durante las carreras nocturnas se verá y resaltará”. En medio de la presentación, Verstappen dejó un momento que sacó carcajadas y se viralizó en redes sociales.

    La frase que se robó la presentación

    La presentación del nuevo RB22 de Red Bull Racing. // Sal Rodriguez / Red Bull Content Pool // SI202601160171 // Usage for editorial use only // Sal Rodriguez / Red Bull Content Pool

    Mientras Verstappen lucía su nuevo traje de Red Bull junto a Isack Hadjar, su nuevo compañero de equipo, y Laurente Mekies, jefe de equipo de la escudería de los toros, la presentadora del evento le preguntó al neerlandés, que vestía la nueva indumentaria del equipo: "¿Quieres darte una pequeña vuelta?".

    Tras la pregunta, Verstappen contestó: “¿Quieres ver mi culo?“. La veloz respuesta del piloto generó risas a los presentes y el video sobre la interacción de inmediato se viralizó entre los seguidores de la Fórmula 1.

    La respuesta del cuatro veces campeón del mundo marcó la presentación del nuevo diseño del auto, pero el contexto en el que ocurrió la conversación muestra que cada vez queda menos para que los mejores pilotos del mundo vuelvan a correr.

    Más sobre:Fórmula 1VerstappenRed Bull RacingMax VerstappenF1Isack HadjarRB22Lando Norris

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios activos en Ñuble y alerta por calor extremo mantienen en alerta a la zona central de Chile

    Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de Estados Unidos

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    Lo más leído

    1.
    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    2.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    3.
    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    4.
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    5.
    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Incendios activos en Ñuble y alerta por calor extremo mantienen en alerta a la zona central de Chile
    Chile

    Incendios activos en Ñuble y alerta por calor extremo mantienen en alerta a la zona central de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile
    Negocios

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U
    El Deportivo

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    “¿Quieres ver mi cu...? La curiosa frase de Max Verstappen que sacó carcajadas en la presentación de Red Bull Racing

    El batacazo del Albacete ante el Real Madrid deja millonarias ganancias para el club y la comunidad de Castilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de Estados Unidos
    Mundo

    Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de Estados Unidos

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha