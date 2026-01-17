“¿Quieres ver mi cu...? La curiosa frase de Max Verstappen que sacó carcajadas en la presentación de Red Bull Racing

La Fórmula 1 tuvo un gran final de temporada con una definición hasta la última fecha por quién era el nuevo campeón mundial. Lando Norris quedó tercero en Abu Dhabi, lo que le permitió superar por dos puntos en la tabla general a Max Verstappen y consagrarse como el mejor piloto del mundo en el 2025.

El 8 de marzo comienza una nueva temporada del deporte tuerca, por lo que los fanáticos ya se encuentran atentos con las nuevas actualizaciones de sus corredores preferidos. Una de ellas fue la presentación del nuevo diseño del auto de Red Bull Racing para la próxima campaña.

En Detroit, el centro de la industria automotriz en Estados Unidos, la escudería presentó su nuevo diseño: el RB22. Este se caracteriza por volver al azul brillante que recubrió sus modelos a principios de la década del 2010. “Había estado pidiendo esto por un tiempo”, respondió Marx Verstappen sobre los nuevos colores del auto que conducirá en 2026.

“Me gusta lo brillante, me gusta el azul, es mi color favorito. Me gusta el delineado en el logo de Red Bull, que volvió, es más fresco. Sí, me gusta”, remarcó el cuatro veces campeón mundial.

Frente a la pregunta de cuál era su parte favorita del bólido, el neerlandés respondió: “Me gusta el alerón delantero por alguna razón. El alerón delantero y el brillo, porque creo que durante las carreras nocturnas se verá y resaltará”. En medio de la presentación, Verstappen dejó un momento que sacó carcajadas y se viralizó en redes sociales.

La frase que se robó la presentación

La presentación del nuevo RB22 de Red Bull Racing. // Sal Rodriguez / Red Bull Content Pool // SI202601160171 // Usage for editorial use only // Sal Rodriguez / Red Bull Content Pool

Mientras Verstappen lucía su nuevo traje de Red Bull junto a Isack Hadjar, su nuevo compañero de equipo, y Laurente Mekies, jefe de equipo de la escudería de los toros, la presentadora del evento le preguntó al neerlandés, que vestía la nueva indumentaria del equipo: "¿Quieres darte una pequeña vuelta?".

Tras la pregunta, Verstappen contestó: “¿Quieres ver mi culo?“. La veloz respuesta del piloto generó risas a los presentes y el video sobre la interacción de inmediato se viralizó entre los seguidores de la Fórmula 1.

La respuesta del cuatro veces campeón del mundo marcó la presentación del nuevo diseño del auto, pero el contexto en el que ocurrió la conversación muestra que cada vez queda menos para que los mejores pilotos del mundo vuelvan a correr.