Rafael Dudamel: “No estoy conforme con la confección del plantel”

Universidad de Chile está lejos de ser una taza de leche. Ni siquiera la clasificación a la Copa Libertadores ha podido subsanar las fragmentaciones internas a nivel de plantel y directiva. Así lo expuso Rafael Dudamel en una frontal conferencia de prensa.

La principal crítica del técnico venezolano va a hacia los refuerzos, sobre todo en cuanto a la calidad y la profundidad del plantel.

“No voy a prestarme para ser escudero de nadie. Cada uno asume sus responsabilidades en esto. He tenido poca injerencia en la confección del plantel. Lo entiendo. Aunque no es un ejercicio agradable, sé que mi cargo me lleva a estar en esa exposición. Pensé que haber superado el tema del descenso, la tabla ponderada y la promoción, el hecho de haber alcanzado el Chile 3… Con todo eso iba a ver un cambio de aire, más tranquilidad. Además, se iba a poder generar un ambiente, una atmósfera de tranquilidad y confianza para lo que viene. No es así. No estoy tranquilo, no estoy conforme con la confección del plantel en cuanto a profundidad y calidad en algunos puestos puntuales. Porque después vienen las exigencias y es Dudamel quien tiene que dar la cara. No seguiré permitiendo que si no viene alguno el responsable siempre sea Dudamel”, dijo el ex meta venezolano.

Asimismo, explicó cuáles son las metas inmediatas del equipo. Sobre todo, teniendo en cuenta los plazos de trabajo y el contexto en que ha debido trabajar desde que llegó al club.

“A nosotros los equipos chilenos, como representantes del país, nos tocará enfrentar esta fase de una manera atípica. Lo normal era una buena pretemporada, amistosos, partidos en el inicio y llegar con cierto rodaje a la competencia internacional. Esta oportunidad es diferente. Allí tendremos que echar mano de la huella que dejamos y del trabajo que hemos realizado en los últimos tres meses. Confiar en la experiencia de los jugadores que se puedan sumar. Algunos llegan más sanos que otros. No sólo pensamos en la en la Copa, sino también en el torneo nacional. No se puede realizar una pretemporada en estas condiciones. Estas son las reglas del juego. Tenemos la ilusión, pero existe una gran realidad”, expresó el ex DT de su país.

¿Plantel completo?

Y también descartó posibles regresos como el de Jean Beausejour: “No lo veo viable el regreso de Beausejour. Estuve poco tiempo con él, fue un privilegio dirigirlo. Recuerdo su tristeza y nostalgia por terminar su ciclo en la U. No está planteado su regreso. De ahí en adelante, sólo especulaciones y no me gusta vivir de eso. No está planteado”.

También se refirió al fallido arribo de Luis Jiménez, de quien dijo que “al Mago Jiménez le quiero decir que no tengo que ver con su no llegada a la U. De Cañete decían lo mismo, que no lo quería. Queda un mes y medio para cerra el abanico de alternativas. Estoy feliz con Cañete, Un gran pasado, un gran líder, va a ser mejor a su equipo y a sus compañeros. Jiménez también es un líder positivo, que contagia. No quiere colgarse la medalla él solo. Trabajo para un beneficio colectivo y no individual”.

Peros sus principales dardos fueron para los encargados de los fichajes en el cuadro universitario, sobre todo en la elección de los jugadores que debieran llegar.

“Aquí hay personas de la dirección deportiva que pueden hablar de jugadores y nombres. Los jugadores que ustedes nombran (Yonathán Andía y Thomas Rodríguez) tuvieron buen rendimiento en sus clubes y presentan características valiosas para nuestro funcionamiento. No me identifico con las especulaciones, los que se encargan acá de las contrataciones son Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, ellos les pueden dar mejores informaciones al respecto. Por ejemplo, la partida de Montillo estaba decidida antes de mi llegada. No estoy molesto, pero no estoy tranquilo. Vengo a hablar con la mayor franqueza. El periodista y el hincha merecen esta sinceridad. Para después tener conciencia de lo que hay que afrontar. Que las críticas vengan por la forma y los resultados. Estamos lejos de la objetividad del análisis del equipo. Se valoró muy poco el cambio de cuerpo técnico con un torneo en juego, peleando un descenso. Finalmente se alcanzaron los objetivos. Se sigue criticando el cómo. No es sencillo, para todo lo que viene tienen que cambiar muchas cosas. Para pensar diferentes tenemos que hacer coas diferentes”, aseguró Dudamel.

Otro tema en el que debió insistir fue en la salida de Walter Montillo, donde advirtió que “lo que tuve que conversar con Montillo lo hice como lo hacen los hombres, frente a frente, cara a cara y de manera frontal. Si opina que cambié muchas cosas, yo no puedo decir si está bien. Son sus opiniones. Entiendo el fútbol como empresa, nosotros los trabajadores no somos los que marcamos las líneas de trabajo de la directiva. Son roles diferentes. Se han alterado o los confundió. Para mí eso es periódico de ayer, cuando tengo que decir algo lo digo cara a cara, como los hombres. Para mí lo de Montillo es capítulo cerrado”.