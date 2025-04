Rafael Nadal defiende a Sinner por el caso de dopaje: “No solo es inocente, sino también una persona honesta”

El debate sigue en pie por el caso de dopaje de Jannik Sinner. El italiano llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés), aceptando una suspensión de tres meses después de haber arrojado positivo por clostebol tras una prueba realizada en marzo de 2024.

Claro que ahora el español Rafael Nadal salió en defensa del número uno del ranking ATP. “El caso no fue positivo para nuestro deporte. Pero estas cosas a veces pasan, los accidentes ocurren. Lo veo así porque creo en Jannik. Claro que no quiero cuestionar la sentencia. Hay protocolos que todos seguimos durante nuestras carreras”, comentó en una entrevista con Telegraph.

“En este caso, las autoridades tenían toda la información disponible, no la que tenemos nosotros, que a menudo puede ser limitada y subjetiva. Creo en la sentencia. Jannik aceptó la sanción de tres meses y, por lo tanto, el caso está cerrado”, agregó el manacorí en la intervención.

Además, repasó los protocolos en los controles antidopaje. “Si no nos gusta cómo funcionan, entonces las personas involucradas deberían trabajar para mejorarlos. Pero no me gusta hablar mal de nuestro deporte. Al fin y al cabo, esos protocolos siempre los hemos aceptado y firmado”, expuso.

Por último, el ex número uno del mundo indicó que “estoy convencido de que Jannik nunca ha intentado engañar ni obtener ventaja sobre otros. Estoy seguro de que no solo es inocente, sino también una persona honesta”.

El acuerdo con la WADA

A mediados de febrero la WADA comunicó los términos del acuerdo y apoya la tesis del italiano. “La WADA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y se produjo sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, un atleta es responsable de la negligencia de su entorno”, señala.

“Con base en el conjunto único de hechos de este caso, se considera que una suspensión de tres meses es un resultado apropiado. Como se indicó anteriormente, la WADA no solicitó la descalificación de ningún resultado, salvo el que había impuesto previamente el tribunal de primera instancia. La Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, ambas demandadas en la apelación de la WADA ante el TAS, ninguna de las cuales apeló la decisión de primera instancia, aceptaron el acuerdo de resolución del caso”, agregó.

El organismo internacional explica que el deportista “cumplirá su período de suspensión desde el 9 de febrero de 2025 hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2025 (lo que incluye un crédito por los cuatro días que el atleta cumplió previamente mientras se encontraba bajo suspensión provisional). Según el artículo 10.14.2 del Código, el Sr. Sinner podrá regresar a la actividad de entrenamiento oficial a partir del 13 de abril de 2025″.