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    Ralf Schumacher critica a Verstappen por sus quejas contra las nuevas reglas de la Fórmula 1: “Michael nunca haría eso”

    El hermano del siete veces campeón de la Fórmula 1 se mostró en contra de la forma de declarar del neerlandés.

    Por 
    Diego Donoso
    El piloto ha generado polémica por sus críticas al nuevo reglamento. Foto: Getty Images.

    El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está llena de polémica. Mercedes se adelanta como la mejor escudería con las victorias de George Russell en el Gran Premio de Australia y de Kimi Antonelli en China, lo que destaca al W17 como uno de los autos más adaptados a las nuevas normativas.

    Al mismo tiempo que el equipo de las Flechas de plata se alzó en las dos primeras carreras, otros elencos sufren con las modificaciones al reglamento. En particular, Aston Martin es uno de los más complicados con los problemas en el motor de su bólido.

    Otro caso llamativo es el de Red Bull. El coche de Max Verstappen sufrió problemas en Shanghái con el sistema de refrigeración, por lo que debió retirarse de la largada. El neerlandés se molestó con lo ocurrido y volvió a criticar, como lo ha hecho desde la pretemporada, los cambios en los monoplaza.

    Acabarán arruinando a la F1“, declaró el tetracampeón del deporte motor, luego de dejar el circuito. ”A la mayoría de pilotos no les gusta, a los aficionados tampoco. Quizá a otros, pero no entienden de carreras. Ojalá podamos cambiar", afirmó.

    Ralf Schumacher interpela a Verstappen

    El hermano del histórico de la F1 le dejó un consejo al neerlandés. Foto: EFE.

    El excorredor de la F1 comparó la actitud que tomó su hermano cuando se dejaron de utilizar los motores V10 con la del de 28 años frente a las nuevas regulaciones. "Michael nunca haría eso, él jamás habría adoptado esta postura“, sentenció sobre la molestia constante que evidencia Verstappen.

    “Lo que le falta ahora mismo es alguien con quien hablar. Cuando alguien tiene tanto éxito como Verstappen, y lo vi con mis propios ojos, es natural que poca gente te contradiga. A Max le haría bien escuchar a su representante o a un buen amigo para centrarse en lo importante”, reflexionó Schumacher sobre lo que necesita el de los Toros.

    El hermano del Kaiser siguió comparando la forma de afrontar las malas rachas y la lealtad al equipo. “Las cosas son diferentes ahora. En este momento, (Verstappen) está compitiendo en la mitad de la parrilla. Lo que es realmente importante ahora, que es la gran diferencia con Michael, es que debe apoyar a su equipo y abstenerse de hacer críticas públicas“, cerró.

    La siguiente fecha de la competencia es el GP de Japón que se disputará el domingo 29 de marzo.

    Más sobre:Fórmula 1Max VerstappenMichael SchumacherRalf Schumacher

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