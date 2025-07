Ramón Fernández estalla contra la dirigencia de San Antonio: “Nos faltaron el respeto a nosotros y a nuestras familias”

San Antonio Unido se declaró en situación de insolvencia hace unos días y sus principales figuras comenzaron un interminable éxodo a otros clubes. Uno de ellos fue Ramón Fernández, quien recaló en San Marcos de Arica, el puntero de la Primera B.

En conversación con el sitio Primera B Chile.cl, el exvolante de la U y Colo Colo abordó la delicada situación que le tocó vivir en el puerto en la institución que preside Guillermo Lee y que en algún momento tuvo a Esteban Paredes como su principal accionista.

“Me fui de San Antonio por el mal manejo de parte de toda su dirigencia. Está a la vista que jugadores de renombre, que han pasado por clubes importantes, tuvieron que irse así nomás del club, faltándonos el respeto a nosotros y a nuestras familias“, expresó el argentino nacionalizado chileno.

Dentro de los dardos que lanzó, cuestionó a quienes están a cargo de la tercera categoría del fútbol chileno. “La Segunda División necesita un cambio, pero también gente seria, honesta, que respete a sus futbolistas que tienen la posibilidad de tener un trabajo y hacer lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol”, declaró.

La explicación de Lee

Hace unos días, Guillermo Lee explicó la situación en una conversación con El Deportivo. “El club cayó en insolvencia. En abril no pudimos pagar los sueldos en la fecha y ahí comienza el desfase. Tratamos de mejorar la situación en los meses siguientes, en los que pudimos cumplir con lo que debíamos. En julio, San Antonio Unido quedó sin recursos. Esa es la realidad”, afirmó.

“Mantener el club se ha hecho insostenible. Hemos tratado de venderlo, de cederlo. No nos queda más que asumir la insolvencia. Si esto no cambia, tendremos que entrar a los procesos de liquidación concursal. Estamos intentando seguir funcionando, pero no puedo asegurar que los jugadores y el cuerpo técnico quieran seguir. Va a depender de la voluntad de ellos", explicó sobre el difícil momento de la institución.