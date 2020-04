Reinaldo Rueda relata su encierro: repasa videos, descubrió Netflix y practica acordeón

Como casi todo el fútbol chileno, Reinaldo Rueda va por su cuarta semana de encierro a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus. Desde su cuarentena en su departamento de Vitacura, el DT colombiano relata cómo han sido estas semanas aislado del mundo.

“Haciendo de todo un poco. Ejercicio, mejorando el inglés, revisando videos, repasando conferencias. Tratando de soltar los dedos para intentar arrancarle notas a mi acordeón, para desgracia de los vecinos (risas). Las primeras semanas veíamos mucha televisión con mi esposa, pero de a poco la hemos ido dejando. El profe (Cristián) Leiva nos recomendó series y películas. También he visto partidos viejos en el CDF y en internet. Bueno, y también leyendo. Estuve repasando ‘Los 11 poderes del líder’ de Valdano”, dijo en declaraciones que reproduce el sitio de la Selección.

El colombiano expresó que tuvo tiempo para descubrir la televisión a la carta. “Con mi mujer fuimos tres veces al cine en años. No salíamos nunca. Mi gran descubrimiento ha sido Netflix. Nunca lo había visto. Vimos ‘El milagro de la celda 7’. Mi mujer es abogada y me he quedado viendo con ella ‘Suites’. También vi ‘Juego de caballeros’, la serie del origen del fútbol. Y viendo también los partidos de la Generación Dorada. Esos que en su momento pude ver solo en resúmenes como rival a analizar cuando yo dirigía en Ecuador”.

Contó, además, que ha visto videos de la Generación Dorada que le toca dirigir en la parte final de sus carreras. A él, de hecho, le ha tocado ver los últimos partidos por la Roja de algunos, como Jean Beausejour, quien protagoniza un diálogo que tuvo con un ex DT de la U. “En su momento lo hablamos con el profe Kudelka. Le dije que para mí Jean Beausejour sería el central por izquierda perfecto. Por su experiencia e inteligencia, sería un líder con perfil zurdo desde el fondo y ya no estaría tan expuesto al recorrido. Tal vez no se hubiese desgarrado, como le pasó con el profe Caputto hace poco, si hubiese tenido menos desgaste. Le ha pasado a muchos en la historia que cambiaron de posición con la edad”, dijo.

Expuso sobre los actuales seleccionados que “la mayoría está bien, manejando todo online. Viendo sus pautas de alimentación, de mantención. Cuando fue la fecha FIFA, les enviamos un programa de mantención, manteniendo el respeto por sus instituciones. No teníamos la potestad, pero ellos lo siguieron tomando también en cuenta las recomendaciones de sus clubes. Pero, gracias a Dios, están todos bien”.