Ricardo Gareca, antes de jugarse la última vida de la Roja: “El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía”

Ricardo Gareca no está para introducciones ni definiciones demasiado elaboradas. El técnico de la Roja se sienta en la mesa dispuesta para que responda las consultas de los medios de comunicación y se lanza con rapidez a cumplir el trámite. Con certeza, tiene preocupaciones mayores. La obligación de la Roja de vencer a Ecuador para mantenerse con vida en las Eliminatorias debe ocupar buena parte de su atención y de su cabeza. Más aún después de confirmar una ausencia clave: la de Alexis Sánchez.

De hecho, ya ni siquiera le sirve demasiado detenerse en la caída del jueves, frente a Paraguay. Parte por referirse a la ausencia de Alexis Sánchez. “Con Alexis, lamentablemente nos agarró en esta situación. No poder contar con él. Es lo que toca. Lo lamentamos. Es un jugador totalmente consolidado, que goza de la idolatría de todo el pueblo. Lo que más deseamos es una pronta recuperación, que pueda estar en su club”, lamenta.

“Estamos bien con la nómina. La verdad, no pensamos, por lo menos en este caso. Lo de las amarillas lo manejamos muy bien. Eso es de las cosas positivas, también. No habiendo mayores inconvenientes, estamos bien en ese aspecto. Todos los muchachos pueden reemplazarlo”, sostiene dijo respecto de las variantes que citó en caso de una ausencia del Niño Maravilla.

Ricardo Gareca, antes de jugarse la última vida de la Roja:

El entrenador luce su semblante habitual. No es demasiado expresivo. “En principio, no he confirmado nada. De haber alguna modificación, no tiene que ver con bajo rendimiento. Estamos conformes con lo que han dado. Por supuesto que tenemos que mejorar. Cualquier cambio que se dé obedece a lo que veamos del partido, nada más”, sostiene respecto de los cambios que puede introducir.

Gareca es instado a una autocrítica. “La realidad es lo que acabas de decir. Eso nadie lo puede objetar. Es lo que toca. Por supuesto que tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje. No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, apunta.

“Tenemos la confianza en que podemos sumar y por ahí la cosa cambia. Lo que tengo pensado es eso. Sacarnos los tres partido de encima y ver lo que pasa”, insiste.

La opción

“Ante Venezuela era difícil y lo sacamos. Respetamos a Ecuador. Valoramos lo que viene haciendo, pero en el medio están las posibilidades nuestras. Esperamos hacer un buen partido”, sostiene.

Luego aborda las opciones matemáticas, consultado por la necesidad de 12 puntos. “He sido reacio (a esa proyección numérica), porque conozco las Eliminatorias. Uno tiene que ir paso a paso y ver. Hay un núcleo de selecciones que pugnan abajo. Unos para clasificar directo y otros para ir escalando. Uno a veces piensa en determinada cantidad de puntos, pero hay un montón de circunstancias. Hay campeones que mantienen ese análisis y otros que salen campeones con mucho menos. En cuanto a pronósticos, a suma, soy reservado. Sí en cuanto hay que sumar. Tenemos a Ecuador como inmediato y hay que sacárselo de encima”, apunta.

Gareca se refiere a su continuidad. “Un poco más cauto, en todo. Lo que menos quiero es una situación incómoda. Las cosas terminantes no existen en el fútbol. Lo que he manifestado es un deseo. Estoy muy cómodo, me atienden bien. Me gusta el país, los jugadores que hay. Respecto de eso, es un deseo personal. Lo que quiero es sacarme este partido de encima. Entiendo la presión que hay. Lo que quiero es que reine un ambiente tranquilo, bien. Y que podamos desarrollarnos con tranquilidad. No veo otro escenario”, enfatiza.

El entrenador especifica las situación de Sánchez. “No lo creo de Alexis. Se vea o no se vea. Por más que salgan las versiones. Es un profesional 100 por cien. Entrega todo. Lo que pasa es que le molesta. No está al 100 por cien. Nunca he decidido si jugaba o no, pero nunca percibí algo que me haga dudar de si quiere estar o no”, sentencia, respecto de una eventual disposición del jugador a restarse en caso de no ser titular.

“Son equipos que vienen haciendo una gran campaña. Con Paraguay nos faltó controlar la pelota parada, que nos puso en problemas. Paraguay tiene un alto porcentaje de goles así. En primera o en segunda pelota. Pero en cuanto a las transiciones, al juego, pudimos controlarlo. Y creo que estamos en condiciones de controlar a esas selecciones que tienen transiciones rápidas. También tenemos jugadores rápidos. Por ahí, algunas más acentuadas que otras. Son selecciones peligrosas”, valora.

“Ganando. Ojalá lo podamos revertir desde el resultado y el rendimiento. Son estos partidos en que uno empieza a creer. De los partidos que Chile tiene que sacar adelante para creer, para fortalecerse. Es una final. Ojalá podamos hacerlo”, manifiesta, respecto de cómo se imagina este martes.

La última alusión es al equipo de Beccacece. “Ecuador tiene jugadores rápidos, un técnico joven, posicionado en el medio internacional. De cuidado es todo, pero también tenemos lo nuestro. De locales, necesitamos hacernos fuertes. Esperamos tener una buena noche mañana”, sentencia.