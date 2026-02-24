SUSCRÍBETE
    Ricardo Rojas, el mejor sudamericano en el Maratón de Sevilla: “No quiero arrepentirme de nada más adelante”

    El atleta se refiere a la gran competencia que realizó en tierras europeas. Se enfoca en su gran desafío: los Juegos Olímpicos de 2028.

    Por 
    Diego Donoso

    Hace un poco más de una semana se disputó el Maratón de Sevilla 2026, en España, donde un chileno consiguió un hito. Se trata de Ricardo Rojas (27), quien terminó con 2:11:57 y logró la tercera mejor marca en la historia de un nacional en el maratón.

    En entrevista con El Deportivo, el atleta de ASICS contó cómo fue su paso a dedicarse por completo al deporte y analizó su carrera.

    Hace solo dos años pasó a dedicarse de manera exclusiva al maratón, ¿Por qué lo hizo?

    Es que puedes darle el tiempo necesario al descanso. Puedes entrenar un poco más, pero lo que hace la diferencia es que puedas descansar y asimilar el entrenamiento.

    Es un cambio de vida rotundo. No es fácil ser profesional, pues la presión es otra. Tienes que adaptarte a esa nueva vida y mentalmente es más difícil, porque ya no hay excusa si no obtienes los resultados esperados. A medida que pasó el tiempo se dieron las cosas y he aprendido a lidiar con ello.

    Tiene una carrera universitaria a parte del deporte. ¿Qué hito deportivo le impulsó a ser profesional?

    Me marcó mucho el intento de clasificación para los Juegos Panamericanos de 2023, al que no pude ir. Ocurrió justo cuando terminé la universidad y tuve pocos meses para dedicarme a entrenar. Estaba en un muy buen momento atlético, pero al exigirme de más, me lesioné justo antes de ir a competir.

    Pese a que fue negativo, lo usé para motivarme y decir “yo puedo”. Eso me caló en lo más profundo, porque era lo que más quería y ser local en un Panamericano no se da siempre. Luego, fue genial correr con una muy buena marca en Lima, quedando cuarto en un campeonato nacional peruano. Corrí en 1:3:59 y pensé: “puedo hacerlo mejor, estoy para grandes cosas”.

    Después, ganó la Media Maratón de Viña del Mar en 2024. ¿Qué significó para su carrera?

    Fue después de Lima y logré confirmar mi nivel ganando la carrera de principio a fin. Estuve muy cerca de mi mejor marca. Luego, está la carrera de Viña del Mar de 2025 que corrí con Matías Silva y logramos las mejores marcas de un chileno en un medio maratón en el país. Me dio una seguridad tremenda para el proceso.

    El hito más reciente de su carrera es la Maratón de Sevilla. ¿Cómo se preparó?

    El entrenamiento para un maratón es una rutina. Es un círculo de todos los días que es comer, entrenar, descansar, almorzar, tomar siesta y volver a levantarse a entrenar; esto por casi tres meses. Es una rutina dura, pero tengo una novia que me acompaña en el proceso. La maratón es una carrera donde tienes que dar todo y tiene que salir todo bien para poder correr rápido.

    Teníamos objetivos más ambiciosos, pero viendo todo lo que me pasó afronté bien el maratón y pude correr de una buena forma. Estoy contento, pero no conforme, porque sé que puedo dar mucho más. Así que estaremos buscando otro maratón para avanzar al objetivo que son los Juegos Olímpicos de 2028.

    En Sevilla fue el mejor sudamericano y obtuvo la tercera mejor marca en la historia de un maratonista chileno. ¿Cómo tomas estos hitos?

    Es un honor estar en esa clasificación y poder romper una barrera que costó 35 años superar: la marca de Omar Aguilar, un gran atleta nacional. Me da una confianza tremenda porque hacerlo es difícil y costó mucho.

    Me siento afortunado por la generación en la que estoy. Carlos Díaz tiene el récord de Chile, Hugo Catrileo es la segunda mejor marca y Matías Silva la quinta. Dentro de los cinco mejores registros de la historia del maratón chileno, cuatro estamos en la misma generación. Gracias a eso he podido mejorar. Tengo muchas ganas de ser récord de Chile en maratón, sé que tengo el potencial y eso lo da la competencia.

    Mencionó que su objetivo son Los Ángeles 2028. ¿Cuáles son los pasos por seguir?

    Ojalá este año bajar de 2:10. Además, mi objetivo es clasificar al mundial de ruta de Copenhague en 21 kilómetros. Son escasas las oportunidades en maratón, uno puede correr máximo tres por año, por lo que es necesario hacerlo todo bien y en eso estoy mentalizado.

    Mi trabajo lo hago de una forma profesional y no quiero arrepentirme de nada más adelante, pretendo hacer todo lo mejor posible y llegar a un trabajo de excelencia. Sé que puedo mejorar mucho más.

