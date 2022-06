Robert Lewandowski presiona para salir del Bayern Múnich: “Solo quiero irme”

La teleserie del mercado europeo la protagonizan el futbolista Robert Lewandowski, Herbert Hainer (el presidente del Bayern Múnich) y el Barcelona. Y durante la jornada de este lunes, se vivió un emocionante capítulo de la historia que pretende romper el rating de los fichajes.

Es que pese a los problemas económicos que enfrenta el cuadro catalán, la directiva azulgrana quiere reverdecer laureles con el goleador polaco en sus filas y hasta venderán parte de sus activos para poder contar con él en la próxima temporada.

El problema es que sus pares alemanes no desean desprenderse del hombre que marcó 35 goles solo en la Bundesliga y tiene vínculo vigente hasta junio de 2023. “Los contratos son los contratos. ¿Adónde vamos si un jugador puede rescindir su contrato, mientras le pagamos hasta el último día?”, dijo Hainer. Y por si faltaba claridad en su sentencia, el ejecutivo agregaba: “No estoy preocupado por eso. Robert es un profesional. Estoy convencido de que jugará para nosotros la próxima temporada”.

La respuesta del artillero

Robert Lewandowsk sostuvo una conversación con un medio de su país llamado Onet Sport. Fue allí, donde el delantero dijo que “solo quiero irme del Bayern. La lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo. Lo mejor es encontrar una solución juntos”.

Luego da sus razones para no seguir en la nación que lo albergó durante los últimos ocho años y enfatiza: “Algo ha muerto en mí, necesito nuevas emociones”. Por lo mismo, agrega que “durante todo este tiempo en el club, siempre estuviste listo, disponible, a pesar de las lesiones y el dolor di lo mejor. Creo que lo mejor será encontrar una buena solución para ambas partes. Y no buscar una decisión unilateral. No tiene sentido. No después de tanto tiempo. Después de una etapa tan exitosa y con mi disposición y apoyo, creo que esta lealtad y respeto son probablemente más importantes que este negocio”.

Por último, el futbolista revela que no piensa considerar ninguna otra oferta que no sea la del Barcelona y le lanza una dura advertencia a su actual empleador: “¿Qué tipo de jugador querrá entonces venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto?”, concluye.