Roger Federer repasa su exitosa carrera en el tenis: “Después de superar los Grand Slam de Sampras lo demás ha sido un bonus”

Roger Federer prepara su adiós del tenis profesional. Lo hará una vez que termina su participación en la Laver Cup. Así, en la previa de este evento, el suizo aprovechó para comentar cómo ha enfrentado estos últimos días, cómo se proyecta y a su vez le dedicó un sentido reconocimiento a Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo.

“He tenido mucho tiempo para tomar la decisión porque llevo más de un año sin jugar. La decisión es la correcta porque es la única que puedo tomar”, comentó este miércoles en una conferencia de prensa. “Quería que en mi adiós la gente estuviera contenta y que no estuviera diciéndome todo el tiempo que lo siente mucho”, continuó.

“Estoy orgulloso de lo que he ganado. Después de ganar mi decimoquinto Grand Slam en Wimbledon todo lo demás ha sido un bonus. Que estuviera Sampras en la grada fue muy especial. Estoy contento de haber sido capaz de ganar 20 Grand Slam y más de 100 títulos”, afirmó.

Y aunque aún no se ha concretado su salida del circuito profesional, reconoció que ya vive el sentimiento de estar alejado de la actividad en la que destacó en los últimos años.

“El ponerme las zapatillas, la camiseta antes de jugar, pensar en el partido. Es bonito y estresante”, expresó, añadiendo la manera con la que espera ser recordado. “Siempre me fijé en la regularidad de Michael Schumacher o Tiger Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos”.

Luego, se refirió a los mejores momentos de su carrera. “Cuando gané a Sampras en Wimbledon, el regreso de 2017 en Australia cuando gané a Nadal. Tampoco lo he pensado con exactitud”.

Por último, le dedicó algunas palabras a Carlos Alcaraz, tenista español que alcanzó el número uno del ranking ATP tras conseguir el título del US Open. “Me siento mal por no haber jugado con él. Lo que ha hecho en el US Open ha sido fantástico. Será una de las estrellas del tenis, siempre lo he dicho. Fue bonito escuchar sus palabras, peloteamos una vez en Wimbledon”.

El retiro

El anuncio del retiro de la actividad surgió hace pocos días. El 15 de septiembre fue el día elegido para que Federer diera a conocer la decisión que lo deja con un palmarés de 20 Grand Slams, 103 títulos ATP en total, una medalla de oro olímpica en dobles y 1.251 triunfos y apenas 275 derrotas.

“De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y la mayoría de los fanáticos de todos los fanáticos que dan vida a este deporte”, comenzó señalando en la carta.

“Hoy quiero compartir una noticia con todos ustedes. Como ustedes saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”, continuó.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, explicó. Y agregó: “La Laver Cup será mi último evento ATP”, expresó.

“Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado”, cerró.