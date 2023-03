“Sabemos que nos odian”: Niemann enciende la previa de Augusta con sus reflexiones sobre la batalla entre PGA y LIV

A poco más de una semana para que comience el Masters de Augusta, todo el mundo del golf ya piensa en magnolias, azaleas y chaquetas verdes. No importa si siguen el tradicional PGA o si optaron por la frescura del LIV, Georgia es el único punto del mapa cuando comienza abril.

Y Joaquín Niemann no es la excepción. El chileno se prepara para su cuarta travesía por “Amen Corner” con optimismo y un peso no menor: estar dentro del grupo de los jugadores que llegarán desde el LIV. Pese a que Augusta está lo más lejos posible de una competencia por equipos, el golfista de 24 años admite que existirán bandos en este 2023.

“Obviamente va a ser un torneo individual, no por equipos. Pero vamos a sentirlo así, con los diferentes jugadores jugando al mismo tiempo por su gira”, lanza Niemann en una entrevista que realizó con el medio norteamericano GOLF. En la charla llevada a cabo en Florida, el ganador del Genesis Invitational de 2022 profundiza en la compleja relación que existe entre los dos tour más potentes del mundo y cómo aquello sirve como combustible para él. “Creo que será más divertido sabiendo que nos odian”, se anima a decir.

Con frases directas como aquella, el talagantino va comentando sus sensaciones sobre el momento actual del golf, uno de rivalidades y encontrones, donde admite haberse sentido apuntado. “La parte más difícil fue ver cómo algunos jugadores y trabajadores de los torneos nos trataban antes y después”, comenta sobre el periodo en que su nombre sonaba con fuerza para el LIV.

En ese sentido, el golfista también aclara que la tensión dentro de las altas esferas del deporte sigue siendo muy alta por la irrupción de la liga árabe, una que llegó con fuerza gracias su poderío económico y buscando dar con una disciplina más flexible y fresca. Visión rupturista, muy alejada de la que ha implementado el PGA a lo largo de su historia. “Creo que ahora mismo hay una gran rivalidad entre el Tour y LIV. Creo que hay muchos jugadores que, no sé si no les gustamos o no les gustan las decisiones que tomamos, pero va a ser divertido”, vuelve a lanzar.

Otro de los puntos que toca en la entrevista es la posibilidad de haber quedado fuera de disputar los Majors por pertenecer a un tour que aún no es reconocido por la Federación Mundial, siendo que tenía los logros para recibir la invitación. De forma clara responde: “Iba a ser un poco tonto dejar fuera a tantos buenos jugadores”.

Finalmente contó a GOLF sus sensaciones cuando se enteró que sí podría estar en los Majors que se realizarán esta temporada. “Desde que nos dieron el aviso de que vamos a poder jugar las mayores, pensé, va a ser muy divertido esas cuatro semanas. Cuatro semanas en el año contra ellos, y tratar de vencerlos”, comentó a modo de cierre.