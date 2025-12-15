SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    En un deslucido partido, el cuadro de Manuel Pellegrini igualó sin goles en su visita a la capital española.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Betis y Rayo Vallecano protagonizaron un reñido partido. @RealBetis/X

    El paso por la casa del Rayo Vallecano resultaba clave para el Betis en su misión de no rezagarse en sus opciones de pelear por los puestos de Champions. Si bien no perdió, el empate 0-0 que consiguió lo aleja de ese objetivo. No jugó bien y el resultado terminó siendo el reflejo de lo mezquino del planteamiento.

    La dinámica que quiso imponer el conjunto local provocó un partido bastante entretenido en los instantes iniciales. Los pupilos de Manuel Pellegrini se vieron complicados en los primeros minutos con la presión alta en la cancha más estrecha de La Liga, lo que incluso fue críticado por el DT chileno en la víspera.

    Además, tempranamente ambos equipos sufrieron bajas por lesión. Primero, los andaluces debieron reemplazar a Diego Llorente, a los 7′. Diez minutos más tarde, el Rayo perdió a Jorge de Frutos, una de sus principales armas ofensivas.

    De ahí en más, el partido se decantó en el dominio territorial del cuadro Vallecas. Mientras que los del Ingeniero se posicionaron detrás de la mitad de la cancha para intentar sorprender de contra, a través del talento de Antony y los movimientos de Cucho Hernández.

    La más clara del anfitrión fue a los 28′, con un tiro libre de Lejuene. En el rebote Isi Palazón —el mejor del local— y Mendy no pudieron concretar, pero ya estaban en fuera de juego. Los minutos posteriores fueron del terror para el cuadro bético, siendo el portero Álvaro Valles la gran figura en ese tramo del encuentro.

    El 0-0 se mantuvo hasta el final del primer tiempo, dejando la sensación de que los pupilos de Íñigo Pérez estaban más cerca de la victoria que los de Pellegrini. Si querían cambiar su suerte los visitantes, necesitaban imperativamente hacer algo distinto de los mostrado en la fracción inicial.

    Efectivamente tras la charla del descanso, el Betis salió con otra disposición. A los 48′, Augusto Batalla estuvo brillante para sacar al córner un remate de distancia de Aitor Ruibal. El exportero de La Calera y O’Higgins no había tenido mucho trabajo en la fracción inicial.

    Abúlico desenlace

    Con el correr del complemento, ese inicio electrizante de los verdiblancos se fue atenuando y el local también sintió el desgaste de apostar por la presión. Pero también ese mismo efecto se vio en los andaluces.

    En los franjirrojos, el ingreso de Camello les dio más dinámica en ataque. Justamente, un gran pase suyo estuvo a punto de terminar en la apertura de la cuenta, luego de que un zurdazo de Palazón diera en el palo izquierdo de Valles (70′).

    A los 78′, el Betis respondió con un remate de Marc Roca, pero Batalla estuvo brillante en el achique. El mismo golero argentino salió airoso 10 minutos después tras ser exigido por Pablo García. El partido estaba abierto en esos últimos minutos, pero ninguno de los dos equipos tuvo la claridad necesaria para romper la igualdad.

    El empate de poco le sirve al Betis en su objetivo de apostar por los puestos de Champions. Se queda estacionado en el sexto lugar, con 25 puntos, a nueve puntos del Atlético de Madrid, el último equipo que se ubica en zona de clasificación a la máxima cita europea. Mientras que el Rayo quedó con 18 y se estanca en el decimotercer puesto.

