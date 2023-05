¿Se burló del Real Madrid?: los gestos de Pep Guardiola que generan polémica en España

Pep Guardiola busca su tercera Champions League. El estratega no oculta su alegría tras eliminar al Real Madrid de la Champions League con el Manchester City. “Yo soy culé, soy del Barça, por supuesto que estoy feliz de ganarle al Madrid”, señaló tras el choque de semifinales. Ahora, otra situación causa molestia en España.

Tras el duelo, el estratega del cuadro británico se sacó una fotografía donde aparece mostrando cuatro dedos, en clara alusión a la goleada de los suyos sobre los merengues. En la captura se ve junto a su hermano; Abdulla Khouri, presidente de Abu Dhabi Motorsport Management; Mauricio Macri, expresidente de Argentina; Khaldoon Al Mubarak, mandamás del grupo al que pertenece el Manchester City; Alberto Agassi, miembro de la Junta; Joan Patsy. También llama la atención la bufanda citizen del exmandatario transandino.

La imagen fue compartida por Manel Estiarte, uno de los colaboradores de Guardiola, en sus redes sociales. Sin embargo, horas después de subirla, borró el registro. El exwaterpolista pertenece al cuerpo técnico del catalán desde 2008. En estos años se ha transformado en uno de los hombres de confianza del entrenador.

Pep Guardiola no ha ocultado su alegría tras eliminar al Real Madrid. REUTERS/Molly Darlington

Por la gloria

El de la mano no fue el único gesto que hace ruido en su país de origen. Tras hablar con los medios de comunicación, el DT cerró la conferencia con una frase que no fue vista por todos los presentes. “Dicho esto, buen viaje de vuelta a España”, declaró el estratega, lo que algunos se tomaron como una burla.

Guardiola está contento por la victoria. Tanto por el resultado como por el nivel exhibido en Mánchester. “Hemos jugado con el dolor de barriga del año pasado y lo hemos sacado. Estos partidos hay que jugarlos con una gran intensidad, y estoy muy feliz de estar en la final. En la ida decidí poner un interior más atrás y hoy hemos decidido ponerlo más adelante y eso nos ha dado más fluidez. Hemos estado muy bien después”, declaró tras el cotejo.

Bien encaminado en la Premier League y como finalista de la Champions, el ex Bayern Múnich espera cerrar una temporada de ensueño. Sobre la definición frente al Inter de Milán señala que: “Ya tendremos tiempo para prepararlo. Ahora primero viene la liga y luego ya llegarán las finales. Debemos enfrentar a un equipo italiano. No hay nada mejor para un los italianos que no les den como favorito. Pero ya vendrá el momento de hablar de ello”, señala.