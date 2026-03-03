Se realiza el lanzamiento del Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol que se jugará en Chile

En el estadio Elías Figueroa Brander se realizó la ceremonia de lanzamiento del Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol, torneo que se disputará en agosto de este año y que tendrá como sedes a Santiago, Los Andes y San Felipe.

El certamen es organizado por la Federación de Voleibol de Chile, en conjunto con el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, el Gobierno Regional de Valparaíso y los municipios de Los Andes y San Felipe.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Federación, Jorge Pino, quien subrayó la relevancia del campeonato. “Este Mundial no solo representa un enorme orgullo para Chile, también es una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo del voleibol formativo y proyectar a nuestras futuras generaciones. Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales y regionales para que Santiago y el Valle del Aconcagua vivan una verdadera fiesta deportiva de nivel mundial”, señaló el directivo.

Entre las autoridades presentes estuvieron el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo; el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera; el seremi del Deporte de la Región de Valparaíso, Leandro Torres; y el director regional del IND, Alejandro Blamey. También participaron representantes del área técnica de la Federación, encabezados por Raúl Pereyra, y la capitana nacional Dominga Soto Mayor Suárez. En el marco de la ceremonia, la Federación entregó un reconocimiento al ministro Jaime Pizarro.