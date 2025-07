¿Se salvó Colo Colo? Los detalles de la polémica salida de Keylor Navas de Newell’s

Keylor Navas no sigue en Newell’s. El guardameta se va del elenco rosarino tras haber jugado 16 partidos y en conflicto con el club. De hecho, para anunciar su salida, emitieron un comunicado en duros términos. “Ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables”, inician.

“Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual. Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente”, añaden.

Finalmente, en Argentina enfatizan en que con la salida del arquero recibirán millonarios montos por parte del cuadro azteca. “El acuerdo le representará el Club Atlético Newell’s Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000”, cierran.

Un conflicto amplio

El domingo pasado, Newell’s cayó ante Banfield en el estadio Marcelo Bielsa. Navas no fue ni siquiera al banco de suplentes. Aunque estuvo en el campo. Ahí fue encarado por un fanático del cuadro leproso.

“Pide disculpas Keylor que esto es Newell’s, no te confundas, la concha..., no estás en Costa Rica, manéjate bien que estás en Newell’s”, lanzó el hincha. “Yo lo sé”, respondió el guardameta.

A inicios de año, Navas estuvo en la órbita de Colo Colo. Incluso llegó a conversar con Aníbal Mosa. Sin embargo, no hubo un acuerdo luego de que se extendiera el vínculo de Brayan Cortés.

El iquiqueño había dicho que su intención era irse del Cacique y mientras buscaba club, fueron los acercamientos de Blanco y Negro con el centroamericano. Mosa, de hecho, explicitó la intención de ficharlo. Lo mismo con Claudio Bravo. Finalmente, Almirón optó por la continuidad en el contrato de Cortés.