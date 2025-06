¿Seguirá Carlos Palacios? La lista de salidas que prepara Miguel Ángel Russo para Boca Juniors tras el Mundial de Clubes.

Boca Juniors se despidió del Mundial de Clubes con un decepcionante empate ante Auckland City. Luego de dejar una correcta imagen en el empate ante Benfica y en su caída ante el Bayern Múnich, el cuadro transandino debía golear al elenco oceánico para tener chances de avanzar a los octavos de final. Cosa que finalmente no ocurrió.

Ahora, tras la participación xeneize en el certamen planetario, en La Bombonera preparan cambios. De acuerdo a la información que dio TyC Sports en Argentina, Miguel Ángel Russo prepara una lista de salidas de cara al segundo semestre.

El primero que aparece es Marcos Rojos. El defensor estuvo cortado durante el Mundial de Clubes. De hecho, en la prensa transandina trascendió una discusión entre ambos, debido a que el DT no lo consideraba titular.

“Si quieres que me vaya, me voy, no quiero problemas. Hablamos con los dirigentes y listo”, fue lo que supuestamente le dijo el zaguero al entrenador en un entrenamiento. El cortocircuito no tiene vuelta.

En el listado también están Frank Fabra y Sergio Romero. Ambos terminan contrato a fin de año, sin embargo, buscarán anticipar la salida de ambos. “Los tres abandonaron el vestuario para irse al bus sin esperar a sus compañeros y al cuerpo técnico”, dieron a conocer en el medio citado.

Carlos Palacios está en los planes de Boca Juniors.

Claro que más nombres asoman entre los cortados. Luis Advíncula, Marcelo Saracchi, Lucas Janson, Agustín Martegani, Ignacio Miramón, Cristian Lema y Esteban Rolón tampoco están en los planes del entrenador.

A Exequiel Zeballos y Kevin Zenón, por su lado, buscarán venderlos, pero en caso de no concretar aquella operación, Russo puede considerarlos.

¿Y Carlos Palacios? Tanto el formado en Unión Española como Williams Alarcón están en los plantes del DT. De hecho, la Joya fue titular en los tres partidos del Mundial de Clubes.

Las visión de Russo

“No me gusta irme en primera ronda”. Esa fue la contundente frase que lanzó Russo tras la eliminación de Boca Juniors. Si bien lleva apenas un mes en el club, el técnico tenía las expectativas elevadas para el certamen. Ahora prepara los cambios más profundos para liderar su tercer período en el elenco xeneize.

“Hay que volver a la realidad y hacerse fuerte, de local y visitante. Seguir trabajando y buscando lo mejor, esto nos sirve para muchísimas cosas, en lo positivo y para mejorar lo que nos falta”, complementó.