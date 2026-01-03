Seguirá en Everton hasta nuevo aviso: la razón que frenó la partida de Cristian Palacios a Universidad de Concepción

El mercado de fichajes del fútbol chileno se desarrolla a plenitud. Los equipos de la división de honor del balompié nacional se encuentran en medio de los procesos para alistar sus planteles para las competencias de 2026. Sin embargo, más allá de las conversaciones e intenciones, no todas las transacciones han llegado a buen puerto.

Uno de estos casos es el de Cristian Palacios. El Chorri, quien en el campeonato pasado defendió a Everton, parecía tener todo arreglado para unirse a uno de los equipos que se reencontrarán con la máxima categoría: Universidad de Concepción.

El delantero uruguayo con pasado en la U era una de las alternativas que manejaban los penquistas para reforzar el ataque. No obstante, hubo una diferencia en las negociaciones que complica el traspaso.

Así, en lugar de incorporarse a la pretemporada del Campanil, este tuvo que regresar a la de los viñamarinos.

Todo se explica por no poder llegar a un acuerdo económico entre las partes. En el conjunto ruletero Palacios tiene un salario de 20 mil dólares y la UdeC solo ofreció pagar menos de la mitad de ese monto, por lo que los Oro y Cielo optaron por frenar la salida del Chorri. El atacante tiene contrato hasta diciembre del 2026.

De todas maneras, dejaron abierta la posibilidad para retomar el contacto en el caso de que la U de Concepción incremente la oferta antes ofrecida.

En la temporada 2025, Palacios disputó 22 partidos junto a Everton, considerando la Liga de Primera y la Copa Chile. En ese tiempo alcanzó a registrar tres goles y entregó una asistencia en los 746 minutos que estuvo sobre la cancha.

Palestino sorprende al mercado

A propósito de fichajes, una de las sorpresas que se ha dado en los últimos días ha sido la llegada de César Munder a Palestino, proveniente de Cobresal.

El atacante nacido en Cuba tiene 25 años y está plenamente consolidado. En la última temporada, marcó siete goles y aportó con dos asistencias a la campaña del equipo de Gustavo Huerta. En toda su carrera profesional, Munder ha jugado 177 compromisos, con 24 anotaciones y 13 cesiones.

Ahora debe prepararse para los nuevos desafíos que le esperan. Además de las competencias nacionales, Munder deberá alistarse para enfrentar la Copa Sudamericana, en cuya primera instancia deberá superar a Universidad de Chile si pretenden ingresar a la fase de grupos del torneo continental.

A la espera de la programación del calendario criollo, los árabes ya saben que se medirán con el equipo estudiantil el 4 de marzo. La serie es a partido único y la localía la ejercerán los dirigidos por Francisco Meneghini.