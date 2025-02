Sencillez, resiliencia y filantropía: los rasgos que destacan en la personalidad de Jalen Hurts, el MVP del Super Bowl

Cotidianamente, el deporte entrega historias de superación que se proyectan como ejemplos vivos para simpatizantes y seguidores. Desde las disciplinas más modestas hasta eventos millonarios y consulares como el Super Bowl LIX, el principal espectáculo deportivo de Estados Unidos.

En ese escenario, destaca la historia personal de Jalen Hurts, el mariscal de campeón Philadelphia Eagles, quien fue elegido el Jugador Más Valioso en la final frente a Kansas City Chiefs, con el triunfo 40-22 de la franquicia de Pensilvania.

Humildad y resiliencia son los adjetivos que mejor definen al atleta nacido en Texas. Porque Hurts a menudo ha sido juzgado más por sus fracasos que por sus éxitos, aunque ha demostrado una capacidad de recuperarse ante la adversidad. Nunca darse por vencido parece ser la clave del éxito de este jugador, quien nunca se rindió.

Jalen Alexander Hurts nació el 7 de agosto de 1998 en Houston, Texas y su carrera comenzó en el secundario del Channelview High School en el mismo estado. Allí, tuvo un gran desempeño tras conseguir 51 touchdowns totales en su último año. A pesar de sus números, el deportista recibió la primera decepción de su carrera, ya que la Universidad de Texas lo rechazó y no le ofreció una beca.

Entonces, tomó la decisión de inscribirse en la Universidad de Alabama y se ganó el puesto de titular, algo extremadamente difícil de lograr en una institución de ese calibre en la liga estudiantil. Su primera temporada fue un éxito, después de completar 2.780 yardas en el aire y 954 en tierra.

Hurts terminó invicto esa temporada regular y llevó a su equipo al partido por el campeonato nacional. Su oponente fue la Universidad de Clemson, pero el mariscal de campo terminó perdiendo ese partido 35-31. Pese a ello, su actuación lo ayudó a posicionarse como uno de los mariscales de campo prometedores del deporte.

Las cosas iban muy bien, pero no sabía que el momento más difícil de su carrera estaba por llegar: ser sustituido en el medio tiempo de otro partido del campeonato nacional, una humillación sin precedentes.

Alabama perdía 13-0 en el medio tiempo contra Georgia y la ofensiva no funcionaba. El entrenador Nick Saban decidió dejar a Hurts en la banca y recurrir al estudiante de primer año Tua Tagovailoa, hoy en Miami Dolphins.

Alabama remontó para coronarse campeón nacional, con Hurts observando desde la banca. Aunque sabía que no iba a ser titular el año siguiente, decidió quedarse en el equipo y luchar por su puesto. Lamentablemente, no pudo ganar la pulseada a Tagovailoa y fue suplente toda esa temporada.

Logró reconstruir su carrera y confianza. Fue seleccionado por los Eagles en el draft de 2020, una decisión cuestionable en ese momento cuando era la elección número 53.

En 2023, como titular en el cuadro de Filadelfia, cayó en el Super Bowl de ese año, ante el mismo rival al que puso de rodillas el domingo pasado para lograr el segundo anillo de la franquicia de Pensilvania.

Todas esas postergaciones ayudaron a impulsar su carrera y ahora será conocido como MVP del Super Bowl con una actuación espectacular, después de haber completado 221 yardas por aire y dos touchdowns, mientras que corrió para 72 yardas y consiguió otro touchdown.

“Las cosas llegan en el momento justo. La vez anterior no fue nuestro momento, no fue mi momento. A veces tienes que aceptar que tienes que esperar tu turno. Creo que atravesar esas emociones y procesar esas cosas y procesar esa experiencia encendió una gran llama en mí y aumentó mi deseo de ganar”, dijo Hurts tras la victoria.

Sencillez y filantropía

Al margen del talento y la resiliencia, el rasgo que más caracteriza a la estrella de la NFL es su austeridad, tanto dentro como fuera del campo de fútbol americano.

La mayoría de las estrellas gastan grandes sumas de dinero por mega mansiones en el momento en que firman un contrato récord. Sin embargo, el mariscal de campo de Philadelphia Eagles tiene un enfoque muy diferente.

En 2023, a pesar de haber cerrado un contrato de 255 millones de dólares en total que se extiende hasta 2028, lo que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la liga en ese momento. Sin embargo, Hurts todavía considera que un departamento de 2.000 dólares al mes es su hogar, en lugar de vivir en una extensa urbanización, según el diario británico The Sun.

Cuando Hurts fue seleccionado en 2020, tomó la decisión deliberada de alquilar en lugar de comprar una propiedad. En efecto, se instaló en un modesto apartamento en Cherry Hill, Nueva Jersey, a un corto trayecto en auto desde Filadelfia.

“No compré una casa ni nada de eso cuando me reclutaron porque era solo yo. No necesitaba este lugar grande solo para mí. Me conseguí un apartamento pequeño. Ya sabes, algo cómodo que me dure por el momento”, dijo Hurts en una entrevista de 2021 con el medio AL.

Incluso después de firmar una importante extensión de contrato, Hurts aún no ha cambiado su modesta casa y solo ha invertido en bienes raíces para otros. Antes de comprar algo a su nombre, el último MVP compró una casa de 215.000 dólares en Humble, Texas, donde creció.

Los gastos de Hurts incluyen 70 mil dólares que reservó en caso de que su hermana menor los necesite para su educación universitaria. Pero uno de los mayores gastos no tuvo que ver con propiedades ni proyectos.

Pero existe una inversión que el propio atleta calificó como “lo más importante”. Eso, después de ayudar a una familia de seis miembros de Nottingham, Pensilvania, cuyo hijo mayor tenía cáncer, a la que le consiguió una nueva casa.

“Esta Navidad, hacia finales de año, llegó la temporada de fiestas y yo estaba buscando una familia a la que simplemente quisiera bendecir. Algo de espíritu navideño, tratando de retribuir, mostrar algún estímulo o algún servicio. De hecho, conocí a esta familia a través de Alex’s Lemonade Stand, una fundación en Filadelfia que básicamente apoya la investigación del cáncer. Y pude conocer a la familia, y pude conocer a Erick. Erick tiene un cáncer muy raro y lo venció. Esto es lo que le dije a Erick. Le dije: ‘¿Hay algo que quieras que Papá Noel venga a darte o algo que quieras pedirle?’. Y él no tenía mucho. Le dije: ‘Veré qué puede hacer Papá Noel’. Entonces fue cuando salió el video en el que los sorprendí con el cheque de $30,000 para el pago inicial de una casa nueva. Le compré prácticamente todos los juegos que puedas imaginar. Todos los sistemas. Un televisor nuevo”, explicó el MVP del Superbowl LIX.