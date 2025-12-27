Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

Este viernes, Edson Puch comunicó una importante noticia a sus seguidores en Instagram: el año 2026 será su última temporada y la disputará con Deportes Iquique, elenco que descendió hace algunas semanas y jugará en la Primera B.

En una publicación en la que adjuntó un video donde se muestra parte de sus grandes jugadas, el delantero escribió: “Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil. El cuerpo siente el paso del tiempo y si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique”, comenzó diciendo.

Foto: Photosport

“En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido. Siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo. Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino”, cerró.

Su segundo retiro

Esta no es la primera vez que Edson Puch anuncia su retiro. En abril de 2022, luego de su retorno a Deportes Iquique tras de sus destacados años en Universidad Católica, el delantero anunció su adiós de la actividad luego de sufrir amenazas y violencia por parte de barristas de los Dragones Celestes.

“Yo, junto a mi compañero, fuimos agredidos por un grupo de personas, quienes ingresaron a nuestro lugar de entrenamiento sin ningún tipo de autorización, el cual presenciaba mi hija Gianella, de tan solo 8 años. Los rumores sobre mi abandono debido a los resultados obtenidos últimamente son totalmente falsos, al igual que la difamación sobre que el camarín esté roto. Para mí es muy lamentable terminar de esta manera mi carrera, pero por la salud mental de mis hijas que son las que realmente sufren con los comentarios y calumnias que son totalmente falsos, doy fin a esto”, dijo en esa oportunidad.

Sin embargo, al año siguiente volvió a la actividad y fue importante para que el club pudiera conseguir el ansiado retorno a Primera División.

Sus estadísticas este 2025

A pesar de que en abril cumplirá 40 años, el exfutbolista de Universidad de Chile y Necaxa sigue completamente vigente. Entre la Liga de Primera, las fases previas de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Chile, este 2025 disputó 34 partidos, en los que sumó 2.656 minutos en cancha. Además, marcó ocho goles y registró tres asistencias.