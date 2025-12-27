SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    El delantero utilizó sus redes sociales para comunicar que la temporada 2026 será la última en su carrera.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Este viernes, Edson Puch comunicó una importante noticia a sus seguidores en Instagram: el año 2026 será su última temporada y la disputará con Deportes Iquique, elenco que descendió hace algunas semanas y jugará en la Primera B.

    En una publicación en la que adjuntó un video donde se muestra parte de sus grandes jugadas, el delantero escribió: “Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil. El cuerpo siente el paso del tiempo y si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique”, comenzó diciendo.

    Foto: Photosport

    “En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido. Siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo. Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino”, cerró.

    Su segundo retiro

    Esta no es la primera vez que Edson Puch anuncia su retiro. En abril de 2022, luego de su retorno a Deportes Iquique tras de sus destacados años en Universidad Católica, el delantero anunció su adiós de la actividad luego de sufrir amenazas y violencia por parte de barristas de los Dragones Celestes.

    “Yo, junto a mi compañero, fuimos agredidos por un grupo de personas, quienes ingresaron a nuestro lugar de entrenamiento sin ningún tipo de autorización, el cual presenciaba mi hija Gianella, de tan solo 8 años. Los rumores sobre mi abandono debido a los resultados obtenidos últimamente son totalmente falsos, al igual que la difamación sobre que el camarín esté roto. Para mí es muy lamentable terminar de esta manera mi carrera, pero por la salud mental de mis hijas que son las que realmente sufren con los comentarios y calumnias que son totalmente falsos, doy fin a esto”, dijo en esa oportunidad.

    Sin embargo, al año siguiente volvió a la actividad y fue importante para que el club pudiera conseguir el ansiado retorno a Primera División.

    Sus estadísticas este 2025

    A pesar de que en abril cumplirá 40 años, el exfutbolista de Universidad de Chile y Necaxa sigue completamente vigente. Entre la Liga de Primera, las fases previas de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Chile, este 2025 disputó 34 partidos, en los que sumó 2.656 minutos en cancha. Además, marcó ocho goles y registró tres asistencias.

    Más sobre:FútbolEdson PuchDeportes Iquique

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Gobierno de Milei logra aprobar el Presupuesto 2026 y cierra su año con un triunfo clave en el Congreso

    Marco Rubio habla con Nasry Asfura para felicitarlo por su “clara victoria electoral” en Honduras

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Ocho muertos deja explosión en una mezquita siria durante las oraciones del viernes

    Caso Franco Vargas: Corte de Arica ratifica prisión preventiva de cuatro exmilitares y decreta la misma medida para un quinto acusado

    Lo más leído

    1.
    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    2.
    “Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

    “Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

    3.
    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    4.
    El reemplazo de Matías Palavecino: Coquimbo Unido ficha a exjugador de la Juventus y Boca Juniors

    El reemplazo de Matías Palavecino: Coquimbo Unido ficha a exjugador de la Juventus y Boca Juniors

    5.
    Alta demanda en el Claro Arena: la UC llega a 6 mil abonados tras la primera semana de renovaciones

    Alta demanda en el Claro Arena: la UC llega a 6 mil abonados tras la primera semana de renovaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu
    Chile

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Caso Franco Vargas: Corte de Arica ratifica prisión preventiva de cuatro exmilitares y decreta la misma medida para un quinto acusado

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios
    Negocios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro
    El Deportivo

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Gobierno de Milei logra aprobar el Presupuesto 2026 y cierra su año con un triunfo clave en el Congreso
    Mundo

    Gobierno de Milei logra aprobar el Presupuesto 2026 y cierra su año con un triunfo clave en el Congreso

    Marco Rubio habla con Nasry Asfura para felicitarlo por su “clara victoria electoral” en Honduras

    Ocho muertos deja explosión en una mezquita siria durante las oraciones del viernes

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación