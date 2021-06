Serena Williams se baja de los Juegos Olímpicos de Tokio

La tenista estadounidense Serena Williams anunció que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. La ex número uno del mundo, de 39 años, comentó su decisión en la víspera de su participación en Wimbledon.

“No estoy en la nómina olímpica, al menos que yo sepa... Y si estuviera, no debería estarlo”, declaró la campeona olímpica individual en Londres 2012, precisamente sobre las canchas del All England.

La menor de las Williams no quiso profundizar en los motivos de su renuncia. “Hay numerosas razones que me han llevado a tomar mi decisión sobre los Juegos Olímpicos. No quiero hablar de esto hoy. A lo mejor en otra ocasión, lo siento”, explicó la tenista que ha ganado cuatro medallas olímpicas, todas doradas.

Además del éxito en Londres, Serena logró las restantes preseas con su hermana Venus en dobles, en las ediciones de Sídney 2000, Pekín 2008 y el propio Londres. “He vivido momentos extraordinarios en los Juegos”, reconoció.

Diversos medios estadounidenses, afirman que la decisión está gatillada en las restricciones para asistir, lo que contrasta con la posibilidad de estar con su hija de tres años, una situación compleja para ella.

La baja de la tenista se suma a la de otras estrellas que no participarán, como Rafael Nadal, Dominic Thiem, Juan Martín del Potro y el chileno Christian Garin, entre otros.