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    “Si se equivocaba en Cabo Verde no pasaba nada”: la advertencia de Claudio Bravo a Vozinha tras su arribo a Colo Colo

    El exportero del Cacique alertó al caboverdiano de lo que le espera en la Liga de Primera, considerando las metas que tienen los albos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Colo Colo cerró este lunes un esperado fichaje. El portero Vozinha se unió a las filas del cacique después de una larga espera. El futbolista de Cabo Verde viene de destacar en el último mundial de Norteamérica 2026 junto a su selección y ahora enfrenta un nuevo desafío en el balompié nacional.

    Por lo mismo, uno de los jugadores que ha defendido el arco de los de Macul advirtió al africano sobre lo que lo espera en la competencia. En su rol de panelista del programa F90 de ESPN, el ex Barcelona y Manchester City indicó que “los grandes arqueros sí se destacan por la regularidad, y no por aparecer cinco partidos en un año”.

    “Estamos hablando de cosas más reales, más concretas. Pero vamos a verlo competir y cómo funciona en un equipo donde sí hay una presión real y donde sí se penaliza mucho el error a través de la crítica del hincha y de la prensa”, complementó.

    Por esto, remarcó el contexto con el que se encontrará Vozinha en la competencia nacional será mucho más demandante a lo que se esperaba de él en la Copa del Mundo.

    “Jugar un Mundial donde no tienes presión, donde si se equivocaba en Cabo Verde no pasaba absolutamente nada. Distinto es cuando juegas en una selección donde tienes más responsabilidad, en una selección que es candidata por ejemplo”, planteó.

    (En Colo Colo) vas a jugar en un equipo que es candidato al título y a competir a nivel internacional. Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión”, sentenció Claudio Bravo.

    La reflexión sobre la presión de Vozinha

    Este ámbito fue tocado por el nuevo portero de Colo Colo durante su presentación oficial ante los medios.

    Sobre aquello apuntó que “en el fútbol no hay presión. Presión es cuando estás enfermo o cuando alguien de tu familia está enfermo, o no tienes qué comer”.

    “La afición quiere siempre lo mejor. Los jugadores trabajamos día a día para jugar bien. Jugué contra las mejores selecciones del mundo y espero ayudar al club a conseguir los objetivos”, añadió.

    En cuanto a sus metas personales, sostuvo que “toda mi carrera aprendí a competir. Estoy aquí para trabajar todos los días. Estaré mejor, porque estuve de vacaciones. Pronto estaré a punto y el entrenador decidirá cuando jugaré”.

    Y sobre su primera práctica que se llevó a cabo este martes, contó que “fui muy bien recibido. Me sentí en casa desde el primer momento. Todos los compañeros fueron muy buenos conmigo y estoy agradecido por todo eso. Espero mostrar que soy una persona del grupo y que puedo ayudar a crecer al equipo y ser cada día mejor”.

    A su vez, sobre la presentación a los fanáticos que está programada para este miércoles en el Estadio Monumental, reveló que “nunca imaginé eso, pero estoy ansioso. Espero que sea un gran día para mí, para el club que es lo importante y para todos los hinchas”.

    Luego se refirió a la importancia de ocupar Vozinha en la camiseta. “Fue un nombre que ocupé durante toda mi vida como futbolista. Agradezco al presidente por el esfuerzo para ocupar ese nombre. Todo el mundo me conoce por Vozinha y ocupar otro nombre era complicado para mí. Agradecer a todos los presidentes de los otros clubes que votaron y a la liga que aceptó”.

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