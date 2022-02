Simone inzaghi, DT de Inter: “Sánchez fue titular para que Lautaro Martínez juegue el derbi ante Milan”

Inter de Milán sufrió una nueva decepción en su lucha por el bicampeonato. El empate sin goles en casa de Genoa, penúltimo en la tabla, dejó un “mal sabor de boca” al técnico de los lombardos, Simone Inzaghi, quien así lo explicó tras el duelo en Liguria.

“El resultado nos deja un mal sabor de boca, porque pudimos haber abordado mejor este partido. El Genoa nos creó algún problema en los primeros veinte minutos, pero merecimos algo más dada la veintena de tiros a puerta: no podemos marcar, no tenemos que descomponernos, pero somos conscientes de que tenemos que trabajar mejor. Tenemos que volver a la victoria lo antes posible”, explicó el ex DT de la Lazio.

Cambian los delanteros y la squadra nerazzurra no logra hacer la diferencia ante sus rivales, tras sumar su cuarto duelo sin ganar en el torneo liguero. Una situación que también fue abordada por Inzaghino.

“El rival no nos hizo un partido fácil. Entramos 37 veces al área penal y metimos 20 tiros, pegando hasta en el larguero. Así están las cosas ahora. Probablemente, lo que estamos haciendo no sea suficiente para ganar determinados partidos”, dijo el ex delantero a Sky Sports Italia.

Consultado sobre la titularidad del delantero chileno ante Il Grifone, Inzaghi confirmó que “Sánchez fue titular para que Lautaro Martínez juegue el derbi ante Milan. El zaguero Skriniar también podía jugar este partido, pero decidí darle un descanso”.

Una decisión que fue apoyada por el director ejecutivo del cuadro de Via Durini, Giuseppe Marotta, quien justificó la decisión del entrenador ante el apretado calendario del equipo.

“Sánchez en ataque en lugar de Lautaro es una rotación normal, teniendo en cuenta que en el último período todos han jugado muchos partidos. Un gran club debe tener dueños y una cooperación entre los que juegan y los que están en el banquillo. No tiene que haber una gran brecha”, dijo el CEO de Inter.

El elenco lombardo se medirá el martes ante el Milan, en la primera semifinal de la Copa Italia. El viernes 4 de marzo recibirá a la Salernitana por la Serie A y el martes 8 visitará a Liverpool, en el duelo de vuelta de la serie de octavos de final de la Champions, la misma que comenzó con derrota de 2-0 en el Giuseppe Meazza.