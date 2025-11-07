Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025
El ex DT de la UC, semifinalista de la Copa Libertadores con Liga de Quito, es uno de los 20 nominados para el galardón de mejor entrenador de equipos en este año, que entrega la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol.
Tiago Nunes se fue de Universidad Católica porque los resultados no lo acompañaban. Después de su paso por el fútbol chileno, el brasileño se encontró con una nueva oportunidad laboral, en Ecuador, y está atravesando un momento muy distinto. Con la Liga de Quito, llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de alcanzar la final, sin embargo quedó en el camino ante la remontada del Palmeiras.
El buen pasar del ex DT de la UC en la LDU le trajo consigo una alta consideración a nivel internacional, tanto así que ha sido nominado para ser el mejor entrenador de club en el mundo durante 2025, en los premios que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).
Son 20 los postulantes para este cetro, entre ellos los cuatro técnicos semifinalistas de la Libertadores 2025. Junto a Nunes está su compatriota Filipe Luís, del Flamengo, más el portugués Abel Ferreira, del Palmeiras, y el argentino Gustavo Costas, de Racing.
Hay cinco técnicos sudamericanos entre los nominados por la IFFHS. Además de los mencionados Tiago Nunes, Filipe Luís y Costas, aparece el transandino Diego Simeone, toda una institución en el Atlético de Madrid, y el uruguayo Vicente Sánchez, estratega del Cruz Azul de México.
¿Cómo se toma la decisión? Existe un jurado internacional, que está compuesto por los miembros de la IFFHS (periodistas deportivos y expertos en fútbol) de 120 países de todos los continentes. Para esta categoría en particular, las votaciones y el ganador se conocerá después del 10 de diciembre.
Los candidatos:
Antonio Conte (Italia) - Napoli
Diego Simeone (Argentina) - Atlético Madrid
Enzo Maresca (Italia) - Chelsea
Hansi Flick (Alemania) - Barcelona
Luis Enrique (España) - PSG
Mikel Arteta (España) - Arsenal
Simone Inzaghi (Italia) - Inter / Al Hilal
Unai Emery (España) - Aston Villa
Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern Múnich
Xabi Alonso (España) - Leverkusen / Real Madrid
Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras
Filipe Luís (Brasil) - Flamengo
Gustavo Costas (Argentina) - Racing
Tiago Nunes (Brasil) - Universidad Católica / LDU Quito
Vicente Sánchez (Uruguay) - Cruz Azul
Jesper Sorensen (Dinamarca) - Vancouver Whitecaps
Matthias Jaissle (Alemania) - Al Ahli Saudi
Shigetoshi Hasebe (Japón) - Kawasaki Frontale
Krunoslav Jurcic (Croacia) - Pyramids
Miguel Cardoso (Portugal) - Mamelodi Sundowns
