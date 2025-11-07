OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025

    El ex DT de la UC, semifinalista de la Copa Libertadores con Liga de Quito, es uno de los 20 nominados para el galardón de mejor entrenador de equipos en este año, que entrega la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Tiago Nunes, extécnico de la UC, hoy en la Liga de Quito. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Tiago Nunes se fue de Universidad Católica porque los resultados no lo acompañaban. Después de su paso por el fútbol chileno, el brasileño se encontró con una nueva oportunidad laboral, en Ecuador, y está atravesando un momento muy distinto. Con la Liga de Quito, llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de alcanzar la final, sin embargo quedó en el camino ante la remontada del Palmeiras.

    El buen pasar del ex DT de la UC en la LDU le trajo consigo una alta consideración a nivel internacional, tanto así que ha sido nominado para ser el mejor entrenador de club en el mundo durante 2025, en los premios que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

    Son 20 los postulantes para este cetro, entre ellos los cuatro técnicos semifinalistas de la Libertadores 2025. Junto a Nunes está su compatriota Filipe Luís, del Flamengo, más el portugués Abel Ferreira, del Palmeiras, y el argentino Gustavo Costas, de Racing.

    Hay cinco técnicos sudamericanos entre los nominados por la IFFHS. Además de los mencionados Tiago Nunes, Filipe Luís y Costas, aparece el transandino Diego Simeone, toda una institución en el Atlético de Madrid, y el uruguayo Vicente Sánchez, estratega del Cruz Azul de México.

    ¿Cómo se toma la decisión? Existe un jurado internacional, que está compuesto por los miembros de la IFFHS (periodistas deportivos y expertos en fútbol) de 120 países de todos los continentes. Para esta categoría en particular, las votaciones y el ganador se conocerá después del 10 de diciembre.

    Los candidatos:

    Antonio Conte (Italia) - Napoli

    Diego Simeone (Argentina) - Atlético Madrid

    Enzo Maresca (Italia) - Chelsea

    Hansi Flick (Alemania) - Barcelona

    Luis Enrique (España) - PSG

    Mikel Arteta (España) - Arsenal

    Simone Inzaghi (Italia) - Inter / Al Hilal

    Unai Emery (España) - Aston Villa

    Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern Múnich

    Xabi Alonso (España) - Leverkusen / Real Madrid

    Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras

    Filipe Luís (Brasil) - Flamengo

    Gustavo Costas (Argentina) - Racing

    Tiago Nunes (Brasil) - Universidad Católica / LDU Quito

    Vicente Sánchez (Uruguay) - Cruz Azul

    Jesper Sorensen (Dinamarca) - Vancouver Whitecaps

    Matthias Jaissle (Alemania) - Al Ahli Saudi

    Shigetoshi Hasebe (Japón) - Kawasaki Frontale

    Krunoslav Jurcic (Croacia) - Pyramids

    Miguel Cardoso (Portugal) - Mamelodi Sundowns

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalTiago NunesLiga de QuitoUniversidad CatólicaIFFHSMejor entrenador del mundoLa UC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil
    Chile

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación
    Negocios

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico del mundo en 2025
    El Deportivo

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico del mundo en 2025

    El nadador Agustín Pavez suma su tercer oro individual y acrecienta los abrazos chilenos

    Abel Ferreira sorprende y se lanza contra el DT de Gonzalo Tapia en Sao Paulo: “Yo tenía el mismo dinero que él”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años
    Mundo

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego