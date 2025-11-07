Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025

Tiago Nunes se fue de Universidad Católica porque los resultados no lo acompañaban. Después de su paso por el fútbol chileno, el brasileño se encontró con una nueva oportunidad laboral, en Ecuador, y está atravesando un momento muy distinto. Con la Liga de Quito, llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca de alcanzar la final, sin embargo quedó en el camino ante la remontada del Palmeiras.

El buen pasar del ex DT de la UC en la LDU le trajo consigo una alta consideración a nivel internacional, tanto así que ha sido nominado para ser el mejor entrenador de club en el mundo durante 2025, en los premios que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Son 20 los postulantes para este cetro, entre ellos los cuatro técnicos semifinalistas de la Libertadores 2025. Junto a Nunes está su compatriota Filipe Luís, del Flamengo, más el portugués Abel Ferreira, del Palmeiras, y el argentino Gustavo Costas, de Racing.

Hay cinco técnicos sudamericanos entre los nominados por la IFFHS. Además de los mencionados Tiago Nunes, Filipe Luís y Costas, aparece el transandino Diego Simeone, toda una institución en el Atlético de Madrid, y el uruguayo Vicente Sánchez, estratega del Cruz Azul de México.

¿Cómo se toma la decisión? Existe un jurado internacional, que está compuesto por los miembros de la IFFHS (periodistas deportivos y expertos en fútbol) de 120 países de todos los continentes. Para esta categoría en particular, las votaciones y el ganador se conocerá después del 10 de diciembre.

Los candidatos:

Antonio Conte (Italia) - Napoli

Diego Simeone (Argentina) - Atlético Madrid

Enzo Maresca (Italia) - Chelsea

Hansi Flick (Alemania) - Barcelona

Luis Enrique (España) - PSG

Mikel Arteta (España) - Arsenal

Simone Inzaghi (Italia) - Inter / Al Hilal

Unai Emery (España) - Aston Villa

Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern Múnich

Xabi Alonso (España) - Leverkusen / Real Madrid

Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras

Filipe Luís (Brasil) - Flamengo

Gustavo Costas (Argentina) - Racing

Tiago Nunes (Brasil) - Universidad Católica / LDU Quito

Vicente Sánchez (Uruguay) - Cruz Azul

Jesper Sorensen (Dinamarca) - Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle (Alemania) - Al Ahli Saudi

Shigetoshi Hasebe (Japón) - Kawasaki Frontale

Krunoslav Jurcic (Croacia) - Pyramids

Miguel Cardoso (Portugal) - Mamelodi Sundowns