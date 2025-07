Stefanos Tsitsipas se lanza contra Goran Ivanisevic tras el quiebre de su relación: “Es difícil trabajar con dictadores”

Stefanos Tsitsipas (29° del ranking ATP) finalizó su relación con Goran Ivanisevic, apenas dos meses después de asumir como su entrenador. El griego no atraviesa por un buen momento y ha caído duramente en el circuito.

El extop tres del mundo decidió cortar su vínculo con el otrora técnico de Novak Djokovic y ganador de Wimbledon en 2001. Ambos estuvieron juntos desde mayo y participaron únicamente en dos torneos, con un balance deslucido. El heleno llegó a octavos de final en Halle y se fue en su estreno en la Catedral.

Por otro lado, también cargó duramente contra el croata. “Si trabajo con las personas adecuadas, se crea un buen ambiente en el que estoy cómodo. Eso no implica que sentirme cómodo equivalga a que se deje de entrenar cuando yo quiera o que lo haga a menor intensidad”, comenzó señalando sobre su relación con Ivanisevic, en el medio griego SDNA.

“La gente de mi confianza es aquella que valora el esfuerzo y genera un ambiente de trabajo agradable en el que pueda desarrollarme. Es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno. Solo quiero construir un equipo que sea una familia, con los que pueda contar como amigos cuando acabe mi carrera”, complementó.

Los problemas entre Tsitsipas e Ivanisevic

En primera instancia, Tsitsipas se había despedido de Ivanisevic con un escueto mensaje en Instagram. “Entrenar con Ivanisevic fue una experiencia corta pero intensa. Fue un capítulo importante en mi camino”, escribió.

Sin embargo, después se lanzó contra el croata, que antes ya había criticado duramente al heleno. “Es simple y no es simple a la vez. He hablado con él muchas veces. Si resuelve algunos problemas fuera del tenis, tendrá una oportunidad y volverá a donde debe estar, porque es un jugador demasiado bueno para estar fuera del top 10. Quiere, pero no hace nada. Solo dice ‘Quiero, quiero’, pero no veo ese movimiento. Me quedé impactado, nunca he visto a un jugador con peor estado de forma en mi vida. Con esta rodilla, estoy tres veces más en forma que él. Esto es realmente malo”, señaló.

Ahora, Tsitsipas volverá a trabajar con su padre, Apostolos, quien fuese su entrenador en su mejor momento en el circuito. “No fue correcta la manera en que traté a mi padre y puse fin a nuestro trabajo juntos. Lo hemos hablado y me he disculpado con él. Estamos explorando nuevas maneras de comunicarnos para que no vuelvan a suceder episodios como ese. Amo a mi padre con todo mi corazón, lo que ha hecho por mí es muy emocionante. No quiero separarme nunca de mi familia. Puede que surjan tensiones, pero no encontraré con nadie una relación como la que tengo con mi padre”, aseguró.