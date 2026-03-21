STGO 21K regresa con dos ediciones este año

La STGO21K by ASICS vuelve a posicionarse como una de las pruebas de running más relevantes del calendario nacional al confirmar una característica diferenciadora en el circuito chileno: dos ediciones durante 2026 y la primera en el circuito más rápido de Chile trazado en la comuna de Ñuñoa.

La primera fecha, que celebrará su decimotercera versión, será el 29 de marzo con los cupos casi agotados, mientras que la segunda está en agenda para el 30 de agosto, consolidando una propuesta que invita a competir, mejorar marcas y sostener la preparación a lo largo de la temporada 2026.

El evento tiene un gancho deportivo claro: medirse dos veces en el año, bajo un estándar de producción consistente, centrado en la experiencia deportiva, apuntando tanto a quienes buscan su primer gran desafío, como a corredores experimentados que utilizan la competencia para calibrar rendimiento, proyectar objetivos y planificar ciclos de entrenamiento medidos para las distintas fechas del calendario incluida el Maratón de Santiago.

“Para el mundo runner, cada vez más activo y transversal, esta continuidad se vuelve un factor decisivo al elegir una prueba: no solo se corre una vez, se construye una temporada”, asegura Felipe De Larraechea, socio de Sporthub y maratonista, quien organiza el evento.

De Larraechea explica: “Puedes correr en marzo, ajustar tu preparación y volver en agosto con un objetivo claro: mejorar el rendimiento. Eso es muy potente para el corredor amateur, pero también para el atleta competitivo, ya que permite planificar ciclos, controlar el estado de forma y correr en un circuito diseñado para entregar una experiencia exigente, pero a la vez muy ‘corrible’”.

Tres categorías

Desde el 2023, la carrera contempla tres alternativas de distancia, diseñadas para distintos perfiles de corredores y objetivos personales:

-21K (medio maratón): el desafío principal para quienes buscan rendimiento, marca y estrategia de carrera.

- 10K: ideal para atletas en progresión, retorno competitivo o preparación para distancias mayores.

- 5K: una puerta de entrada para nuevos corredores, participantes recreativos que buscan correr en familia en un evento masivo y bien organizado.

El STGO21K by ASICS cuenta con entradas disponibles para una de las dos fechas o la opción de inscribirse en formato pack para ambas competeciones, buscando consolidarse como la carrera en Santiago que es capaz de convocar a la toda la comunidad runner a través de un formato que combina masividad, planificación, ambición deportiva y pasión por el running.

Las inscripciones disponibles en el sitio web: www.santiago21k.cl