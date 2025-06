Suma seis derrotas consecutivas: el complicado momento de Huachipato que tiene tambaleando a Jaime García

Huachipato no levanta cabeza. Este sábado, la escuadra acerera cayó por la cuenta mínima ante la UC y ya son cinco las derrotas seguidas que alcanzan en la Liga de Primera. Además, tienen otra caída por la Copa Chile. Están en la décima posición, con 17 puntos, aún lejos de los puestos que luchan por no perder la categoría. Claro que la mayoría de las unidades las cosecharon en su prometedor arranque de temporada. Uno que a esta altura se desmoronó hace tiempo.

Luego de vencer a Deportes La Serena, el 30 de marzo, todo ha ido a la baja para los dirigidos por Jaime García. Empataron ante Coquimbo Unido, después sucumbieron frente a Cobresal y luego vencieron a Unión Española. De ahí en más, la racha negativa.

Han caído frente a Iquique (3-0), Deportes Temuco (4-2), Universidad de Chile (5-1), Audax Italiano (4-3), Ñublense (1-0) y Universidad Católica (1-0). En Santa Laura, en la banca apareció Diego Santelices, ayudante de García, quien no pudo estar presente debido a una suspensión.

Pese a los tropiezos, en Huachipato aseguran que no todo está mal. “Ningún cuerpo técnico quiere perder cinco partidos, pero hay que ser más específico. Nuestros números no son tan malos, hemos perdido por detalles. Los muchachos siguen la idea, insisten. Debemos bajar el margen de error, es obvio, pero para eso estamos trabajando”, dijo Santelices tras el duelo ante la UC.

García inició bien en Huachipato, pero su equipo se desplomó. MARCO VASQUEZ/PHOTOSPORT

El proceso del Búfalo, quien llegó con la expectativa de emular sus buenas campañas en Ñublense, hoy pende de un hilo. Hace un par de semanas, en medio del cúmulo de críticas que han surgido en el último tiempo, el DT realizó una particular reflexión en torno al complicado momento que vive en Talcahuano.

“Qué les voy a decir a los hinchas, soy el más malo nomás. Sé lo que soy como técnico, sé lo que este proyecto es, sabía que esto podía pasar. Independiente de que me griten que me vaya, tienen toda la razón, son cuatro partidos perdidos, no me van a aplaudir. Este es un momento en que hay que aprender a recibir. Sé el técnico que soy”, dijo en esa oportunidad.

¿Piensa en la Roja?

Hace algunas jornadas, García habló de la Selección. Lo hizo para referirse al fallido proceso de Ricardo Gareca, quien se fue tras no lograr clasificar al Mundial. “En su momento todos pedían a Gareca y ahora todos piden, piden y piden. No hay doble lectura”, señaló.

El estratega también abordó el camino que viene luego del tercer fracaso consecutivo de la Roja en las Eliminatorias. “Hay un proceso largo que se nos viene y no es casualidad que no estemos en tres mundiales. Están saliendo dos chicos cada un año y no puede ser. Somos un país que viene de dos Copa América y tiene que haber una reestructuración en todo. Esa es mi humilde opinión”, comentó.