A la espera de Garnero: la UC vence por la mínima a Huachipato y vuelve a los abrazos después de 50 días

Ya se sabe que Daniel Garnero es el nuevo entrenador de Universidad Católica. El argentino, de largo recorrido en Paraguay, llega este domingo al país y el lunes asumirá en propiedad como flamante estratega cruzado, con la misión de enrielar a un equipo ávido de regularidad. Ante Huachipato, en Santa Laura, sucedió el último juego bajo el mando del interino Rodrigo Valenzuela. Fue un triunfo por la mínima, para recibir al nuevo jefe con los brazos abiertos.

Tanto franjeados como siderúrgicos llegaron al duelo con una potente necesidad de ganar. El local tenía una racha de cinco partidos sin victorias, mientras que los sureños arribaron a Santiago con cinco derrotas consecutivas, entre Liga de Primera y Copa Chile. Aquello puede explicar la nutrida cantidad de cambios en el equipo, partiendo por el arquero (entró Zacarías López por Rodrigo Odriozola). En Independencia no dirigió Jaime García, suspendido por atrasos reiterados.

La UC repitió los nombres que salieron ante Palestino, en su presentación anterior. Eso quiere decir que Gary Medel volvió a ser el mediocampista central y Juan Francisco Rossel fue el delantero que se retrasó más, como una especie de enlace, acompañando a Fernando Zampedri y Diego Valencia. Los pupilos de Valenzuela iniciaron con un ímpetu ofensivo, buscando la presión alta, aunque con una cuota de desorden.

Puede justificarse por la escasez de resultados positivos que arrastraba, pero Huachipato entregó la iniciativa. En el primer tiempo cedió espacio y el balón. Eso lo aprovechó Católica para tener las líneas adelantadas. La presencia de Medel fue importante. Al estar en el eje, fue quien clarificaba el juego y daba salida limpia. Mientras tanto, Cuevas como interior no fluía igual que cuando trabaja la banda y Rossel debía ir al sacrificio, saliendo del área.

En los 22′, un tiro libre de Zuqui obligó al rechazo del portero López. Luego, en los 32′, entre Zampedri y Valencia desperdiciaron la apertura de la cuenta. Pese a que su rendimiento no es convincente, el cuerpo técnico cruzado ratificó su confianza en el ex Salernitana. La UC buscó insistentemente lateralizar (con las pasadas de Arancibia y Mena), para finalizar las acciones con centros.

El punto de quiebre sucede en el final del primer lapso, con la expulsión de Leandro Díaz. Bajó a Rossel cerca de la mitad de la cancha y el lateral izquierdo recibió la segunda amarilla. Una infracción evitable dejó a los acereros con uno menos, con todo el segundo tiempo por delante. Sin ser avasallante, la UC era más que su adversario. Pero le faltaba el gol.

Aquello finalmente sucedió comenzando el complemento. El VAR llamó por un supuesto penal, por un brazo extendido de Joaquín Gutiérrez. El juez Nicolás Gamboa revisó la acción y cobró la pena máxima. Fernando Zampedri, el eterno goleador del fútbol criollo, ejecutó con categoría para el 1-0 estudiantil. Gol 130 del Toro en el club. Se suponía que el encuentro se le abría con relativa comodidad al local. No fue tan así.

El partido se fue tornando áspero, con poca fluidez. El estado de la cancha de Santa Laura tampoco ayudaba al espectáculo. Católica no le sacaba mayor rédito a la ventaja numérica. El 1-0 le bastaba, por muy escuálido que fuera el marcador. Y Huachipato tuvo una chance clara para igualar, pero una gran barrida de Daniel González se cruzó ante el remate de Lionel Altamirano, en los 60′.

Quizás a la UC le faltó mayor ambición para tratar de aumentar la diferencia. Además estuvo escaso de ideas y de profundidad en los metros finales para generarle más riesgo al área visitante. Pero en las circunstancias actuales del equipo, el afán era ganar y nada más.

Después de 50 días, el cuadro universitario volvió a los festejos. Su última victoria había sido el 25 de abril, el 6-0 sobre Everton en La Florida, que terminó siendo un espejismo de la era de Tiago Nunes.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, D. González, B. Ampuero, E. Mena (85′, T. Asta-buruaga); F. Zuqui (76′, A. Canales), G. Medel (85’, J. Valencia), C. Cuevas; J. F. Rossel (76′, E. Bello); F. Zampedri y D. Valencia (67′, C. Montes). DT: R. Valenzuela.

Huachipato: Z. López; J. Gutiérrez (77’, M. Briceño), R. Caroca, B. Gazzolo, L. Díaz; B. Garrido, C. Sepúlveda (77’, J. Brea), J. Cárcamo (46′, R. Malanca); J. Figueroa, L. Altamirano (62′, C. Torres) y C. Martínez (77’, J. Martínez). DT: J. García.

Goles: 1-0, 53′, Zampedri, penal.

Árbitro: N. Gamboa. Amonestó a Medel, Cuevas y el DT Valenzuela (UC); Sepúlveda, Díaz, Cárcamo, Altamirano (H). En los 45′, expulsa a Díaz (H) por doble amarilla.

Estadio Santa Laura. Asistieron 7 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.