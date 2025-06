Jaime García se caracteriza por la frontalidad de sus palabras. No esconde diagnósticos, lo que le ha valido más de un mal rato. Por esa razón, el técnico de Huachipato no elude el fatídico momento del fútbol chileno, con la eliminación de Mundial de por medio.

El estratega acerero, eso sí, aborda el problema desde una perspectiva particular. Lo hace recordando la antesala de la designación de Ricardo Gareca en la banca de la Roja. El Tigre fue desafectado después del sonado fracaso en el intento por insertar al combinado nacional en el certamen que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Jaime García hurga en la herida: “En su momento, todos pedían a Gareca”

García echa a andar la memoria. “En su momento todos pedían a (Ricardo) Gareca y ahora todos piden, piden y piden. No hay doble lectura“, sostiene, inicialmente, en un diálogo con el sitio Sabes.cl.

Luego, apunta derechamente a la búsqueda de soluciones. Que parten por el fortalecimiento en el Fútbol Joven, una de las deficiencias más notorias que presenta la actividad. “Hay que empezar todo de nuevo. Si esto es así. Uno lo ve desde afuera y si quieres que en algún momento vuelvan a aparecer los jugadores que dieron todo y se llenaron de gloria … para eso vino un trabajo fuerte con campeonatos en cadetes“, enfatiza.

Jaime García, en un partido de Huachipato. (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

El estratega repara, también, en un problema complejo: la falta de alternativas para conformar un combinado nacional de alto nivel. “Seleccionados tienes 20, 25 o 30 para un país que tiene 20 millones de habitantes. Es poco. Todos los equipos futbolizados culturalmente tienen 50 o 100. Nosotros tenemos lo justo siempre y algo está pasando", explica.

“Hay que volver a la raíz y buscar chicos con un proceso que sea largo, con partidos amistosos en otros países. Que salgan a jugar. Más allá de sacar chicos jóvenes con buenas actitudes técnicas, también está lo sicológico, la alimentación y un sinfín de cosas”, insiste, a modo de propuesta para encontrar opciones que permitan acercar a los valores en formación a la alta competencia.

En ese contexto, apuesta por un trabajo integral para enfrentar las falencias. “Hay un proceso largo que se nos viene y no es casualidad que no estemos en tres mundiales. Están saliendo dos chicos cada un año y no puede ser. Somos un país que viene de dos Copa América y tiene que haber una reestructuración en todo. Esa es mi humilde opinión”, concluye, otra vez, en la línea de los cambios profundos que requiere el fútbol chileno para el resurgimiento en el alto nivel.