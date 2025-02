El recado de Jaime García a la Roja Sub 20: “Hay que hacerlos madurar; las luces rojas te complican”

Huachipato en el marco de la segunda fecha de la Liga de Primera venció cómodamente por 4-0 a Everton en el estadio CAP de Talcahuano. El equipo de Jaime García demostró un excelso rendimiento y en el primer tiempo del partido el encuentro ya estaba casi decidido.

El cuadro de la usina salió al terreno de juego con la presencia de Lucas Velásquez. El lateral izquierdo de 19 años jugó los 90 minutos y fue uno de los grandes valores del equipo de la Región del Biobío. Incluso asistió a Lionel Altamirano en la apertura del marcador. El estratega de los locales es reconocido por el trato que tiene con los jugadores, específicamente con los jóvenes que tienen sus primeras participaciones en Primera División.

Tras la victoria, en conferencia de prensa Jaime García atendió a los medios y fue consultado sobre el nivel que exhibió la Selección Sub 20 en el Sudamericano. En este sentido, el DT aconsejó a Nicolás Córdova de cara al Mundial de la categoría que se realizará en Chile a partir del 27 de septiembre. “Hacerlos madurar, a veces con chicotazos, porque las luces rojas te complican. Las lucecitas que nosotros mismos les damos a los niños, pero para ser un futbolista hay que llenarse de otros temas”, indicó.

Lionel Altamirano abrió la cuenta en el CAP gracias a la habilitación del juvenil Lucas Velásquez. Foto: Eduardo Fortes/Photosport.

En este sentido, el otrora estratega de Ñublense hizo un análisis sobre el proceso que atraviesa el fútbol formativo en el país y realizó una promesa que espera poder cumplir durante el desarrollo del campeonato. “Hay que tener respeto, entrenamiento invisible, un sinfín de cosas. Darles herramientas a los jugadores en los clubes. Y yo trataré de ayudar a Nico, si puedo darles minutos a los chicos y que jueguen lo voy a hacer”, mencionó.

La goleada ante los ruleteros

García fue enfático al momento de detallar su visión sobre el partido y se mostró contento por el alza en el nivel del equipo. “El primer tiempo lo supimos aprovechar, supimos aprovechar sus espacios. Nosotros sabíamos que era un equipo muy rápido de la mitad para arriba, le cortamos el tránsito. A veces dicen Everton no hizo un buen partido (...) No es que no haya jugado un buen partido, nosotros tuvimos un muy buen primer tiempo, aprovechamos los momentos clave”, indicó.

Asimismo, el director técnico se refirió a una libertad en particular que le da a sus dirigidos al momento de planificar el juego en la semana. “Mejoraron bastante. Sobre todo el desorden que siempre me gusta darle al jugador, esa facilidad para que ellos puedan hacer lo que ellos quieran dentro del campo de juego de mitad para arriba. Yo les doy soltura, les doy confianza. Que ellos provoquen eso que a veces nosotros no dejamos que el jugador lo desarrolle. Eso es lo que hace que el fútbol brille, los jugadores sean exportables y vendibles“, complementó.

Huachipato espera seguir en esta racha positiva, la que los tiene invictos en lo que va de 2025, con tres victorias y dos empates respectivamente. La escuadra dirigida por Jaime García comienza la preparación de lo que será el duelo ante Colo Colo el próximo domingo 2 de marzo al mediodía en el CAP de Talcahuano.