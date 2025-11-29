Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras el empate entre Huachipato y la UC
Acereros y cruzados igualaron sin goles en Talcahuano. Mientras los locales quedaron prácticamente sin opciones de meterse en puestos de Sudamericana, Universidad Católica rescató un punto que le permite seguir con la primera opción para obtener el Chile 2.
Universidad Católica cedió terreno en su pelea por obtener el Chile 2 y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto cruzado igualó sin goles en su visita a Huachipato, que tampoco pudo sumar de a tres ni meterse en la pelea por ir a Sudamericana. Eso sí, la UC sigue con la primera opción.
Las opciones de los acereros, ahora, son prácticamente mínimas. Eso sí, podrían clasificar a la Libertadores, siempre y cuando se coronen en la Copa Chile.
Situación similar para Colo Colo, que cayó este viernes ante Cobresal. El cuadro minero goleó por 3-0 al Cacique y se asentó en puestos de Sudamericana, a diferencia de los albos, que son octavos.
Cabe recordar que el Coquimbo Unido, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.
Revisa la tabla de posiciones
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos jugados
|Dif. de gol
|1
|Coquimbo Unido
|71
|28
|30
|2
|Universidad Católica
|55
|29
|17
|3
|Universidad de Chile
|51
|28
|25
|4
|O’Higgins
|50
|28
|6
|5
|Cobresal
|47
|29
|5
|6
|Audax Italiano
|46
|28
|6
|7
|Palestino
|45
|28
|8
|8
|Colo Colo
|44
|29
|11
|9
|Huachipato
|42
|29
|1
|10
|Ñublense
|30
|28
|-13
|11
|Unión La Calera
|29
|28
|-9
|12
|Deportes La Serena
|27
|28
|-16
|13
|Everton
|26
|28
|-15
|14
|Deportes Limache
|25
|28
|-9
|15
|Unión Española
|21
|28
|-21
|16
|Deportes Iquique
|21
|28
|-26
