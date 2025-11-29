Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras el empate entre Huachipato y la UC

Universidad Católica cedió terreno en su pelea por obtener el Chile 2 y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto cruzado igualó sin goles en su visita a Huachipato, que tampoco pudo sumar de a tres ni meterse en la pelea por ir a Sudamericana. Eso sí, la UC sigue con la primera opción.

Las opciones de los acereros, ahora, son prácticamente mínimas. Eso sí, podrían clasificar a la Libertadores, siempre y cuando se coronen en la Copa Chile.

Situación similar para Colo Colo, que cayó este viernes ante Cobresal. El cuadro minero goleó por 3-0 al Cacique y se asentó en puestos de Sudamericana, a diferencia de los albos, que son octavos.

Cabe recordar que el Coquimbo Unido, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.

